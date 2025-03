El alimento típico en España que reduce el riesgo de depresión un 20%, según Harvard

La depresión es el trastorno mental más conocido en el mundo, junto a la ansiedad. Además, es uno de los más comunes. Afecta a casi 300 millones de personas en el planeta, según las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, la cifra se sitúa en más de 2 millones de personas, según las últimas encuestas nacionales de salud. Esto significa que en torno al 5% de la población española padece depresión.

Sin embargo, es probable que esta estimación se encuentre por debajo del número real de casos. Esto sucede porque los síntomas del propio trastorno depresivo, que afecta al estado de ánimo y la autoestima (causa cuadros de apatía o soledad autoimpuesta) dan como consecuencia una elevada proporción de casos sin diagnosticar. Según las cifras oficiales, en España la depresión suele afectar a hombres y mujeres entre 45 y 64 años. Por sexos, es más común en ellas (1,5 millones) que en ellos (700.000 casos).

Para tratar la depresión, los tratamientos suelen pasar por la terapia psicológica y los antidepresivos. No obstante, no todos los pacientes logran que su trastorno depresivo mejore únicamente con medicación. Se ha demostrado que el estilo de vida es un factor fundamental en el tratamiento de la depresión. Estudios anteriores demuestran que ciertos cambios en nuestros hábitos diarios pueden ayudar a reducir el riesgo de que una persona desarrolle depresión y a tratar la patología. Entre ellos se incluyen la actividad física, un sueño adecuado, el control del estrés y una dieta sana.

Pero, ¿qué alimento destaca para paliar la depresión? Pues, según un nuevo estudio de Harvard, se trata de uno de los alimentos más comunes en las despensas de España: la naranja, aunque la investigación también ha encontrado beneficios en otros cítricos igual de conocidos.

Cuántas naranjas tenían que comer en el estudio para reducir la depresión

El estudio, publicado recientemente en la revistaMicrobiome, manifiesta que comer naranjas redujo un 20% el riesgo de depresión en la cohorte analizada. De ser así, España está de enhorabuena, pues es el primer país productor de cítricos en Europa, seguido de Italia y Grecia, con la naranja como el producto estrella.

«En concreto, descubrimos que comer una naranja mediana al día puede reducir el riesgo de desarrollar depresión en aproximadamente un 20%», detalló comunicado de prensa Raaj Mehta, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, médico del Hospital General de Massachusetts y autor principal de este estudio.

«Y el efecto parece ser específico de los cítricos. Cuando analizamos el consumo total de frutas y verduras, o de otras frutas concretas como las manzanas o los plátanos, no observamos ninguna relación entre la ingesta y el riesgo de depresión», explicó.

Por qué comer alimentos cítricos se consideró como tratamiento para la depresión

La investigación de Harvard afirma que comer naranjas reduce más el riesgo de depresión que otras frutas porque hay una mayor cantidad de bacterias beneficiosas vinculadas al consumo de cítricos. Para este estudio, los investigadores analizaron los datos de más de 32.000 mujeres de mediana edad que habían participado en el Nurses' Health Study II.

Entre 2003 y 2017, se enviaron periódicamente cuestionarios a las participantes en el estudio para preguntarles sobre su dieta y su estado de depresión. Mediante el uso de resultados de secuenciación de ADN de muestras de heces que habían sido previamente recogidas por las participantes, los investigadores encontraron una correlación entre el consumo de cítricos y la abundancia de 15 especies en el microbioma intestinal, incluyendo una bacteria llamada Faecalibacterium prausnitzii.

Investigaciones anteriores demuestran que la Faecalibacterium prausnitzii es beneficiosa para el organismo, ya que ayuda a reducir la inflamación y refuerza el sistema inmunitario. También puede ayudar con enfermedades gastrointestinales como la enfermedad del intestino irritable (EII), así como la obesidad e incluso la diabetes tipo 2, según algunos estudios en animales.

Además, los científicos encontraron una menor cantidad de F. prausnitzii en el microbioma de los participantes en el estudio con depresión. Los científicos validaron además sus hallazgos en hombres con participantes del Men's Lifestyle Validation Study, que también mostró una disminución de F. prausnitzii en los microbiomas correlacionada con la depresión.

¿Por qué? Los investigadores creen que el F. prausnitzii puede ayudar en la depresión al influir en los niveles de los neurotransmisores serotonina y dopamina a través de una vía metabólica llamada vía del ciclo I de la S-adenosil-L-metionina. Esta vía desempeña un papel importante en la producción de neurotransmisores.

«Estos neurotransmisores regulan el paso de los alimentos por el tracto digestivo, pero también pueden viajar al cerebro, donde elevan el estado de ánimo», explicó Mehta en una entrevista con The Harvard Gazette. Esto es interesante y suma evidencias a los hallazgos de investigaciones recientes, que también han mostrado vínculos intrigantes entre el microbioma intestinal, la salud cerebral y el estado de ánimo.

Otros alimentos cítricos para mejorar el estado de ánimo

En conclusión, según este estudio, el consumo de cítricos puede ayudar a reducir o prevenir la depresión al estimular el crecimiento en el intestino humano de ciertos tipos de bacterias que influyen en la producción de neurotransmisores cerebrales que pueden elevar el estado de ánimo.

En el futuro, se necesitaría un ensayo clínico aleatorizado y controlado para confirmar una relación causal entre el consumo de cítricos y el riesgo de depresión. Hasta entonces, sabemos que el consumo de cítricos puede tener beneficios positivos sobre nuestra salud.

La naranja es rica en vitamina C y se ha demostrado que no debemos tirar la cáscara de naranja, pues tiene efectos positivos sobre la longevidad. Por otro lado, otros cítricos como el pomelo ayudan a producir colágeno y vitamina C para fortalecer los huesos; y el agua de limón también puede ser una buena manera de aumentar los cítricos en la dieta.

Además, otras investigaciones científicas han demostrado que las personas más propensas a consumir fruta fresca también son más propensas a hacer ejercicio con regularidad y a adoptar otros hábitos de vida saludables que reducirán el riesgo de depresión.