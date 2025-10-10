Estos 3 yogures no son recomendados por el doctor Jimmy Mohamed: esta es la mejor alternativa

El consumo de lácteos es esencial en una dieta equilibrada: los expertos recomiendan dos raciones diarias para adultos y tres para niños. Pero no todos los productos del sector aportan los mismos beneficios. Jimmy Mohamed, médico francés conocido por divulgar consejos sobre salud y nutrición, ha advertido sobre tres tipos de yogur que él personalmente evita por su bajo valor nutricional y alto contenido en azúcar o aditivos.

En esta ocasión, el doctor centra su atención en alternativas aparentemente inocuas pero que, según explica, esconden riesgos poco visibles en su composición. Tras alertar en septiembre en Francia sobre el consumo de bebidas energéticas entre jóvenes, ahora pone el foco en algunos postres lácteos populares y explica con claridad por qué no deberían formar parte del consumo habitual.

Tan azucarados como un refresco de cola

El primero en su lista de productos a evitar son los yogures líquidos. Aunque suelen promocionarse como fuentes de calcio sin colorantes, el doctor Mohamed advierte que contienen una gran cantidad de azúcar. "En una botella, por cada 100 ml, hay tantos gramos de azúcar como en un refresco de cola: 10 gramos", señala. En sus palabras, estos productos no son otra cosa que "leche y azúcar".

El segundo producto que descarta son las mousses. Según explica, la lista de ingredientes puede alcanzar la veintena, lo que considera "inaceptable". Entre ellos, destaca la presencia de carrageninas, un tipo de espesante que podría estar relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. "No es lo que esperamos de un yogur", apunta el médico.

Ultraprocesados con alto contenido en azúcar

El tercer tipo de yogur que el doctor Mohamed recomienda evitar son las cremas de chocolate. Contienen más de diez ingredientes y hasta 20 gramos de azúcar por envase, lo que equivale a "tres terrones". "Es un producto ultraprocesado y excesivamente dulce", concluye.

Ante estas opciones poco saludables, el médico propone alternativas simples y más beneficiosas: yogur griego natural, skyr y petits suisses, que califica como "los mejores yogures". Estos productos aportan proteínas, contienen poca grasa y apenas azúcar. "No son caros y están buenos", añade. Para darles un toque dulce, sugiere añadir un poco de miel o mermelada.