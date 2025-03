¿Los helados de café tienen cafeína? Los expertos responden

Nada dice "felicidad" como un helado de tu sabor favorito en un día caluroso o como un capricho nocturno. Desde los sabores más clásicos como vainilla y chocolate hasta opciones más innovadoras como lavanda con miel o caramelo salado, el helado es un postre versátil que enamora a grandes y chicos.

El helado de café es el equilibrio perfecto entre cremosidad y el inconfundible toque amargo del café. Para los amantes de esta bebida, es una forma deliciosa de disfrutar su sabor en un formato refrescante.

¿El helado de café tiene cafeína?

Si bien el helado de café no es tan potente como una taza de espresso, sí contiene cafeína. Dependiendo de la marca y la receta, una porción de helado de café puede tener entre 30 y 60 miligramos de cafeína, lo que equivale aproximadamente a un tercio de taza de café. Sin embargo, algunas marcas premium pueden incluir hasta 80 miligramos de cafeína por porción, casi lo mismo que un espresso.

Para la mayoría de las personas, esta cantidad de cafeína no es suficiente para alterar el sueño, especialmente si se consume con moderación. Pero si eres particularmente sensible a la cafeína o ya has alcanzado tu límite diario, este dulce placer podría afectar tu descanso.

¿Cuánta cafeína es la ideal para un día?

Los expertos recomiendan que los adultos no superen los 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale a unas tres tazas de café. En el caso de las mujeres embarazadas, la ingesta recomendada es de 300 miligramos o menos. Sin embargo, el impacto de la cafeína varía según cada persona. Si notas que una simple taza de café te provoca nerviosismo o insomnio, es posible que seas más sensible a esta sustancia.

Los niños menores de dos años no deberían consumir cafeína, mientras que los adolescentes deben moderar su ingesta. De hecho, la Academia Americana de Pediatría recomienda evitarla por completo en la medida de lo posible.

¿Deberías evitar el helado de café por la noche?

Aunque un poco de helado de café no tendrá el mismo impacto que un espresso doble, es recomendable ser consciente de tu tolerancia a la cafeína. Si ya has consumido varias tazas de café a lo largo del día o tienes problemas para dormir, quizás sea mejor optar por otro sabor. Pero si disfrutas de este helado y no tienes problemas con la cafeína, ¡adelante! Solo asegúrate de disfrutarlo con moderación.