El mejor ejercicio para mayores de 60 años que reduce el riesgo de demencia

Mantenerse activo es clave para una vida saludable a medida que envejecemos. No sólo fortalece el cuerpo, sino que también preserva la salud mental y la claridad cognitiva. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda que los adultos mayores de 65 años realicen ejercicio diariamente. Además, sugiere entre 150 y 300 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada por semana, junto con entrenamiento de fuerza al menos tres veces por semana.

¿Cuál es el deporte más beneficioso para las personas mayores de 60 años?

Según los expertos, la natación se destaca como la actividad más beneficiosa, superando a opciones populares como caminar o andar en bicicleta. Las investigaciones han demostrado que nadar regularmente no sólo alivia el dolor articular, sino que también reduce el deterioro cognitivo y el riesgo de caídas, una preocupación creciente con la edad.

La revista británica Saga destaca que media hora de natación puede quemar más calorías que correr cinco kilómetros en el mismo tiempo. La cirujana ortopédica y profesora Scarlett McNally afirma: "Creo que la gente subestima la natación como ejercicio porque no se suda". Sin embargo, esta actividad ofrece un entrenamiento completo sin ejercer presión sobre las articulaciones.

La natación es un deporte que permite entrenar todos los músculos y además, es la actividad física que trae más beneficios Dreamtime

Nuevas investigaciones revelan que la natación reduce la osteoporosis, las caídas y las fracturas, fortaleciendo los huesos gracias a la tensión muscular. Además, nadar no sólo ayuda a controlar el peso, sino que también disminuye la presión arterial, aumenta la capacidad pulmonar y la flexibilidad, mejora el sueño y reduce el riesgo de demencia y accidente cerebrovascular en un 30%, así como la diabetes tipo 2 en un 40%.

La Universidad de Warwick respalda estos beneficios: "La natación ejercita todo el cuerpo, ofrece un excelente ejercicio cardiovascular y puede aliviar el dolor articular". La flotabilidad del agua sostiene el cuerpo y disminuye la presión sobre las articulaciones, convirtiéndola en una opción segura y eficaz.

Estos hallazgos coinciden con un estudio publicado en el American Journal of Epidemiology en 2014, que demostró que los hombres mayores de 70 años que nadaban tenían un 33% menos de probabilidades de caerse en comparación con aquellos que no practicaban esta actividad. Curiosamente, quienes realizaban otros deportes sin incluir la natación no mostraron la misma reducción del riesgo de caídas.

En definitiva, la natación no sólo es un ejercicio refrescante, sino una poderosa herramienta para mantener la salud física y mental después de los 60 años, brindando calidad de vida y previniendo el deterioro cognitivo.