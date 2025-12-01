Ni tostadas ni leche: este es el desayuno que recomiendan los cardiólogos para tu cuidar tu corazón

"El desayuno es la comida más importante del día" es una frase que se ha oído toda la vida, y aunque algunas personas la omiten por falta de hambre, hay muchas que no se lo saltan por nada del mundo.

Según la Sociedad Española de Cardiología (SEC), saltarse esta primera comida no solo retrasa la sensación de saciedad, sino que también altera el equilibrio biológico del organismo.

El desayuno desempeña un papel importante para el funcionamiento del cuerpo a lo largo del día. Consumir una comida nutritiva al comenzar el día no solo mejor los niveles de energía, sino que también ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en sangre para evitar picos y caídas. Por eso, empezar el día con una comida equilibrada puede influir en el resto de comidas del día.

¿ Es malo el ayuno?

En lo últimos años la estrategias dietéticas como el ayuno han crecido entre los intereses de la sociedad. Este concepto está basado en aplicar diferentes patrones de alimentación donde no se consuman calorías o se hacen de una forma reducida. Esto implica la restricción parcial o completa de alimentación en un periodo máximo de 24 horas.

Muchas personas recurren a este método para perder peso pero si no se conoce en profundidad, puede hasta generar el efecto contrario. Por eso si está pensando en ayunar, primero hable con su médico para que le informe de la mejor manera posible.

[[H2:Qué se debe desayunar]

Proteínas e hidratos de carbono de absorción rápida : Incluyendo pan, tostadas, cereales o galletas integrales

: Incluyendo pan, tostadas, cereales o galletas integrales Lácteos: Opciones como leche, yogur o café con leche, que pueden ser reemplazadas por té en caso de preferencia.

Opciones como leche, yogur o café con leche, que pueden ser reemplazadas por té en caso de preferencia. Vitaminas y minerales: Provenientes de frutas frescas, frutos secos o zumos naturales.

Provenientes de frutas frescas, frutos secos o zumos naturales. Fibra: Incorporada a través de cereales integrales, pan integral o frutas frescas

Recetas de desayunos recomendados por especialistas

Wrap sencillo y lleno de proteína

El cardiólogo Kumar Sarkar apuesta por un wrap sencillo. Se trata de una tortilla francesa baja en carbohidratos, un huevo duro, unas lonchas de pavo, medio aguacate, un poco de rúcula.

Según el experto, esta mezcla sacia, aporta fibra y proteínas, y el aguacate añade grasas buenas que ayudan a mantener bajo el colesterol malo.

Pudín de chía

La cardióloga Arlin Barseghian prefiere algo más simple y que puede prepararse por la noche. Para esta receta solo necesita semillas de chía, leche o bebida vegetal y un rato en la nevera.

La chías aporta omega-3, fibra y proteínas. Esta semillas se ha relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, una pequeña ración ya incluye mucha fibra, que ayuda a controlar el colesterol y la tensión arterial.

Tostada de aguacate

Cuando no tiene tiempo de desayunar, la cardióloga Diana Steitieh se hace una tostada de aguacate. Es rápida, saciante y aporta grasas sanas, potasio y fibra. Recomienda usar pan integral, que mantiene más nutrientes y evita los picos de azúcar que provoca el pan blanco.

Otra opción de tostada saludable y rápida es la de crema de cacahuete y mermelada. Una combinación perfecta de grasas saludable y proteína que se puede hacer en cualquier casa.

Gestos pequeños que marcan la diferencia

Las elecciones que hacemos a lo largo del día con relación a lo que comemos puede marcar una gran diferencia. Con pequeños cambios en la rutina matinal, estos desayunos recomendados por cardiólogos, pueden convertirse en un hábito fácil que sume bienestar a largo plazo.