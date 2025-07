China abre el primer hospital sin médicos ni humanos

Lo que no hagan los chinos no lo hace nadie. Ahora acaban de abrir el primer hospital del mundo sin un solo ser humano trabajando en el centro. Está en Shanghái y se llama Agent Hospital. No hay médicos, no hay enfermeras, no hay recepcionistas y todo está controlado por la IA. Los médicos son avatares digitales capaces de diagnosticar enfermedades con un 93,06% de precisión, cifra que compite con los mejores doctores del mundo, según ellos. El centro puede atender hasta a 10.000 pacientes en unos días, algo que a los humanos les tomaría meses. El hospital es también una escuela virtual para estudiantes de Medicina, que pueden practicar sin riesgo de cometer errores en personas, de modo que pueden equivocarse, corregir y aprender en tiempo récord. Cada error es analizado por el sistema, que se entrena para mejorar aprendiendo.

Pero no sólo eso. En Shenzhen también han inaugurado otro centro operado por robots médicos. Se denomina Smart Medical Center y opera con un equipo de 14 robots especializados en distintas áreas de atención, desde la cirugía de alta precisión hasta el diagnóstico asistido por datos masivos. Este hospital cuenta con cinco robots cirujanos, capaces de realizar intervenciones complejas con una precisión de 0,01 milímetros, y tres asistentes diagnósticos, entrenados con millones de casos clínicos, con un índice de exactitud del 98%. Tienen también cuatro robots enfermeros, encargados de la administración de medicación, monitoreo continuo de signos vitales y cuidados rutinarios. Y dos robots logísticos, dedicados al transporte de muestras biológicas y equipos médicos.

El director del centro dice que no buscan reemplazar al médico humano, sino potenciar sus capacidades. Veremos. Llegará un día en que los médicos humanos serán bastante prescindibles, lo mismo que la mayoría de las profesiones.