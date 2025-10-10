Coloplast celebra 40 años en España

La compañía Coloplast celebra este año el 40 aniversario de su llegada a España. Cuatro décadas en las que ha acompañado a pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que viven con condiciones de salud íntimas.

Desde su aterrizaje en España en el año 1985, Coloplast ha mantenido un crecimiento constante en el territorio, consolidando su papel como socio estratégico del sistema sanitario. “Este aniversario no es solo una celebración, es una reafirmación de nuestro compromiso con España”, destacó Gerardo Álvarez, vicepresidente y director general de Coloplast Iberia, durante el acto conmemorativo celebrado anoche en la Fundación Ortega-Marañón. “Llevamos 40 años escuchando a pacientes y profesionales, y seguiremos haciéndolo, porque solo así podemos innovar con propósito: transformar la vida de las personas”, añadió.

Un hito clave en la trayectoria reciente de Coloplast fue la adquisición de Atos Medical en 2021, que permitió a la compañía ampliar su impacto y estructurar su actividad en cuatro divisiones estratégicas: Cuidado Crónico (Ostomía y Continencia); Cuidado de Heridas; Urología Intervencionista y Cuidado de la Voz y la Respiración (Atos Medical).

Con presencia en más de 100 países y un equipo global de más de 16.500 empleados, Coloplast cuenta hoy con más de 200 profesionales en España, desde donde impulsa programas de referencia como Coloplast Care, que atiende a más de 250.000 usuarios al año, y Coloplast Professional, una plataforma de formación y recursos clínicos que ha capacitado a más de 200.000 profesionales sanitarios.

Celebración

El encuentro conmemorativo reunió a representantes institucionales, asociaciones de pacientes y líderes del sector sanitario, en una jornada que puso de relieve la importancia de la colaboración público-privada. En palabras de César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, “Coloplast es un claro ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede generar valor para el sistema sanitario. Cuatro décadas en España demuestran una apuesta firme por la innovación y el apoyo a pacientes y profesionales”.

También Carmen Aláez, adjunta a la Secretaría General de Fenin, felicitó a la compañía por su trayectoria: “Han sabido conjugar innovación, cercanía y responsabilidad con un objetivo compartido: mejorar la asistencia y la calidad de vida de miles de pacientes”.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Ostomía

La celebración del 40 aniversario coincide con el Día Mundial de la Ostomía, que este año se celebra bajo el lema “Discapacidades invisibles, apoyo visible”. Durante el acto, la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE) ha recibido un galardón por parte de la Asociación Internacional de Ostomía por su proyecto de adaptación de baños públicos, una iniciativa pionera que mejora la autonomía y la inclusión del colectivo ostomizado.

“Para Coloplast es un honor acompañar a las asociaciones de pacientes que, en todo el mundo, están elevando los estándares de cuidado y apoyando a quienes viven con condiciones de salud íntimas”, afirmó Gerardo Álvarez.

El 40 aniversario de Coloplast España no solo es un homenaje a su trayectoria sino también un punto de partida hacia el futuro. La compañía seguirá trabajando junto a pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios con la innovación, la sostenibilidad y la empatía como pilares fundamentales.