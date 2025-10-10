Niebla mental, el desconocido síntoma que afecta a mujeres en la menopausia

Además del cese de la menstruación, la menopausia provoca numerosas síntomas debido a los cambios hormonales. A los sofocos, cambios de humor, aumento de peso y el insomnio, se suma la llamada "niebla o neblina mental", un problema que provoca pérdida de confianza en la propia capacidad cognitiva.

Confusión, falta de claridad, lentitud en el pensar y razonar, son síntomas propios de alteraciones leves de las funciones cognitivas.

Pueden aparecer ante la ingesta de ciertas sustancias o en episodios de estrés, por ejemplo, pero cuando se suceden en el tiempo y persisten hablamos de neblina mental. Aunque, según explica desde Neolife el doctor Alfonso Galán, cada día se menciona más en consultas y publicaciones científicas, este trastorno continúa siendo un gran desconocido.

El paciente, refiere este especialista, “la describe como si estuviera espeso, como si su cerebro no funcionara con la agilidad habitual”. No se trata, añade, de una enfermedad en sí misma, sino un síntoma complejo que refleja desequilibrios biológicos subyacentes: desde problemas hormonales hasta déficits de energía celular pasando por alteraciones metabólicas e intestinales.

Los principales síntomas de la niebla mental son dificultad para concentrarse en tareas cotidianas o en el trabajo, problemas de memoria de corto plazo (olvidar nombres, citas o incluso qué iba a decir), lentitud para procesar información y tomar decisiones, fatiga mental desproporcionada tras actividades que antes no suponían esfuerzo, cambios emocionales asociados: irritabilidad, apatía, incluso ansiedad porque “la cabeza no me responde como antes”, así como, en algunos casos, síntomas digestivos asociados (hinchazón, gases, cambios de ritmo intestinal), que orientan hacia una causa intestinal.

Neblina mental, un trastorno típico de la menopausia

La neblina mental es un problema frecuente en la menopausia. Entre los cuarenta y cinco y los cincuenta y cinco años la caída de estrógenos y progesterona altera la neurotransmisión, la vascularización cerebral y los ritmos circadianos. Los estrógenos actúan sobre receptores neuronales implicados en memoria y plasticidad sináptica. Su descenso explica que muchas mujeres empiecen a referir niebla mental incluso antes del último periodo menstrual, en la llamada perimenopausia.

Este tipo de alteraciones en la función cognitiva pueden, no obstante, presentarse antes del climaterio si confluyen con otros factores como el insomnio, la disbiosis intestinal o el déficit de la enzima NAD

(Nicotinamida adenina dinucleótido) tras infecciones como el Covid, o resistencia a la insulina.

El varón puede verse afectado también por este estado de confusión y lentitud mental durante la andropausia, debido a la disminución progresiva de testosterona libre. No es tan brusca como en la mujer, pero sí muy relevante. En este caso, la terapia de reemplazo hormonal bioidéntica puede suponer un cambio radical en la vitalidad y agudeza mental del hombre.

Pero no toda niebla mental en el hombre es sólo falta de testosterona; en hombres de mediana edad es muy común ver SIBO o disbiosis intestinal relacionados con estrés crónico, antibióticos previos o dieta poco

saludable, lo que agrava el cuadro.

Problema incapacitante

En estos escenarios la neblina mental puede llegar a ser incapacitante y afectar tanto al rendimiento laboral de los pacientes afectados como a su vida social. Según cuenta el doctor Galán “se da el caso de

profesionales brillantes que sienten que ya no rinden o, por ejemplo, de madres y padres de familia que antes organizaban todo empiezan a sentirse sobrepasadas”.

Para neutralizar este problema, los tratamientos, según Neolife, van desde reemplazos hormonales a restablecimiento del equilibrio nutricional, asando por un plan nutricional, mantener una higiene del sueño y aprender a gestionar el estrés.