"Combinar las bebidas energéticas con alcohol es una bomba"

1. Nueve comunidades estudian la prohibición de las bebidas energéticas para los menores de edad (en Galicia quieren prohibirlas cuanto antes). ¿Por qué?¿Cuáles son los riesgos de estas bebidas especialmente para los adolescentes?

El consumo de las bebidas energéticas es perjudicial para cualquier persona, pero en los grupos más vulnerables como niños y jóvenes es aún más peligroso. Son sustancias nocivas para la salud, por la cantidad de azúcar, aminoácidos no necesarios en esas dosis y para edades tempranas, como podemos comprobar por la adicción que generan. Cuando se consume sin control adulto se incurre en un riesgo para la salud no solo a largo plazo sino a corto.

2. ¿Por qué nos preocupan más en niños y jóvenes?

Como decía en el anterior punto, todos somos vulnerables ante este producto. A los expertos en salud nos preocupa más la infancia y juventud ya que el mensaje que se puede enviar ellos lo viven como una prohibición y esta invita más a su consumo. Es necesario que aprendan que estos productos, además de desplazar alimentos de su dieta, favorecen la adicción y la combinación con otros productos poco saludables, como snacks, bollería, alcohol… y con ello el riesgo de padecer enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad…

3. ¿La cantidad de azúcar que llevan hace que se las relacione con la obesidad, ¿no?

Justo, eso las hace más nocivas pero a la vez más adictivas, ya que las papilas gustativas se acaban acostumbrando a esos sabores y favorece que se prefieran dulces tan potenciados como las golosinas, bollería y estas bebidas.

4.- ¿Las patologías más importantes son la irritabilidad, el insomnio, la falta de concentración, patologías metabólicas y cardiovasculares?

Esto es lo que puede producir a corto-medio plazo, pero a largo plazo favorece además la aparición de otras como la obesidad y la diabetes, pero puede hacer que estos episodios nombrados anteriormente se mantengan y supongan un problema de salud añadido a la persona, que de manera particular no las iba a sufrir o no tenía esas posibilidades tan presentes.

5. ¿Hay que limitarlas tanto como el consumo de bebidas alcohólicas?

Desde luego que sí. Son tóxicos, aunque el alcohol se normalice en nuestra sociedad.

6. ¿Y qué pasa cuando se mezclan?

Son bombas. Recordemos que el alcohol es un depresor del Sistema Nervioso Central y las bebidas energéticas son estimuladoras de este Sistema, por lo que el cuerpo no entiende los mensajes enviados desde el cerebro ya que son antagonistas y por ello el riesgo de problemas cardiacos está más que presente.

7. ¿Podríamos decir que ya hay niños y jóvenes adictos a este tipo de bebidas?

Sí, ya que el exceso de azúcar es un precursor de la adicción y estas bebidas van cargadas de azúcar.

8. ¿Y adultos?

Ocurre lo mismo que con los niños y jóvenes, su exceso de consumo puede generar una adicción, así que no se debe fomentar.

9. En todo caso, se puede recomendar que no se consuman, pero la prohibición solo podría venir del ministerio de sanidad ¿no?

Así es. Tanto la prohibición como la regulación consumo, que puede tener influencia sobre este tema.