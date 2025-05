¿Cómo tener una buena alimentación tras un ingreso hospitalario?

La noticia de un ingreso hospitalario, tanto programado como urgente, siempre supone un jarro de agua fría para el paciente y sus familiares. Esta situación conlleva un cambio de hábitos y una ruptura de nuestra rutina durante el tiempo que dura el mismo. La alimentación también sufre variaciones en esos momentos, por lo que es vital saber adaptarse y, posteriormente, incorporar las recomendaciones de los profesionales para mejorar la calidad de vida tras el alta.

¿Cómo se debe afrontar la dieta mientras se está ingresado?

Lo primero que tenemos que saber es que un ingreso nunca es un plato de buen gusto; primero porque no te encuentras bien y, posteriormente, porque el ritmo de vida se rompe. Debemos tener la tranquilidad de que, aunque estemos más incómodos que en casa, no vamos a estar mal atendidos. Las rutinas cambian, pero debemos adaptarnos e ir aprendiendo lo que luego tendremos que llevarnos a casa. Si durante el ingreso se nos pauta una dieta, lo que tenemos que hacer es ir tomando nota para saber que esa tendrá que ser nuestra forma de comer cuando salgamos. También debemos saber si la alimentación influye en nuestro estado de salud y aprender a controlar esto. Hay muchas patologías que debemos saber que la alimentación es un coadyuvante imprescindible para la cura. Es decir, no solo interesa la alimentación, sino también la forma de alimentarse.

Una vez que nos dan el alta, ¿qué se debe saber?

El paciente debe aprender qué medicación debe tomar, cómo debe tomarla y con qué alimentos debe o no tomarlos. Esto hay que seguirlo a rajatabla y es importante que las enfermeras referentes les ayuden en este cambio de hábitos. La mayoría de las personas saben que cuando tenemos problemas de salud hay que dejar de fumar y de beber alcohol, pero la gente no sabe que para una persona sana hay alimentos que son saludables, que no lo son para alguien que tiene una patología cardiaca, nefrológica o respiratoria. Esto siempre es un acto entre la enfermera y el paciente, que le ayuda a cambiar la mentalidad. Además, nos encargamos de explicar por qué se hacen esos cambios. Un paciente que ha recibido el alta no tiene que decir «me han dicho que no coma», sino que tiene que entender la patología que tiene y cómo la alimentación es la forma de seguir adelante con esa patología y vivir de manera más saludable.

¿Hay algún alimento prohibido o no recomendable después de un ingreso?

No hay alimentos prohibidos en un ingreso. Cada persona debe tener una valoración individualizada y, en base a eso, habrá que ver qué dieta debe seguir. Es importante que tengamos la mentalidad de que el ingreso no es una cárcel, sino que se trata de mejorar nuestra vida física y mental. Debemos saber que una vida saludable se sustenta en tres pilares: ejercicio físico, alimentación y sociabilidad.