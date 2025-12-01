David Bisbal y el Alzheimer: la enfermedad que ha marcado la vida de su familia

La historia personal de David Bisbal, que estos días presenta su gira «Todo es posible en Navidad», ha quedado marcada en los últimos años por una patología que afecta a más de 900.000 personas en España: la enfermedad de Alzheimer. El cantante de 46 años de edad, que se levanta como un ejemplo de cómo afrontar esta condición como familiar, ha relatado en diversas ocasiones cómo vive el deterioro progresivo de su padre, José Bisbal Carrillo, diagnosticado hace años, y cómo vive ahora un segundo golpe: su tía materna, una mujer joven, también ha comenzado a mostrar síntomas de esta demencia.

¿Por qué el Alzheimer ha impactado tanto en la familia Bisbal?

En entrevistas, redes sociales y en su propio documental, el artista ha compartido momentos íntimos y emotivos que muestran cómo esta enfermedad neurodegenerativa ha afectado a su entorno más cercano.

Su padre, conocido como Pepe Bisbal, fue boxeador y siempre ha sentido gran orgullo por Almería, su tierra natal. Pese al deterioro cognitivo, David explica que su padre aún mantiene vivo ese vínculo, así como recuerdos de su etapa deportiva, aunque hay ocasiones en las que ya no reconoce a su hijo.

El Alzheimer también ha golpeado a la familia por parte de madre. Su tía, con apenas 60 años de edad, comenzó a experimentar olvidos cotidianos y dificultades para realizar actividades rutinarias. Bisbal lo ha descrito como una situación dolorosa porque se trata de «una persona a la que quiero muchísimo», y cuyos hermanos están haciendo «todo lo posible para ayudarla».

¿Cómo vive David Bisbal la enfermedad de su padre?

David Bisbal, junto a su padre David Bisbal Instagram

A pesar del avance de la enfermedad, el cantante conserva la idea de celebrar los momentos de conexión, por mínimos que sean. En el documental sobre su carrera, puede verse en una de las escenas cómo Bisbal le pregunta a su padre si fue boxeador y él responde que sí, sin identificar que quien le habla es su propio hijo. «Yo sí me acuerdo de ti, y eso es lo importante», le dice el cantante.

En ese momento, comienza a cantar la maravillosa Almería, tierra noble, compuesta por el maestro Antonio Padilla, copla que activa la memoria de Pepe, que remata sus versos junto a su hijo. El vídeo demuestra que la música es un gran aliado en pacientes con esta condición, algo que el propio David Bisbal también ha mostrado en varias ocasiones interpretando villancicos de Navidad, un género muy ligado a su trayectoria.

«Probablemente no se acuerde de mis canciones actuales», afirma el cantante sobre su padre, «pero sí se acuerda de las canciones que pertenecieron a su vida…la música popular y regional de España, como la copla, la sevillana, la rumba», enumera. De hecho, diversos estudios señalan que cantar canciones tradicionales y, en especial, villancicos por Navidad —como los que populariza Bisbal en estas fechas— pueden ser beneficiosos para las personas con alzhéimer.

«Él era quien trajo la música a mi casa», cuenta David sobre su padre, en el videoclip de Mi princesa, una canción que nace en colaboración con Alzheimer's Association, ONG que actúa a nivel global para impulsar la investigación y la prevención de la enfermedad.

A través de Mi princesa, el artista quiere homenajear tanto a su padre como a su tía, así como a toda persona que padece Alzheimer. También utiliza este medio para reflexionar sobre la capacidad duradera de la música de transmitir emoción y conexión: «Quizás no se acuerdan de ti pero, pero el amor sí lo entienden, y la música sí la entienden», argumenta.

¿Qué es exactamente el Alzheimer y cómo afecta a las familias?

El Alzheimer es la principal causa mundial de demencia, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de memoria y otras funciones cognitivas. Según la Fundación Pasqual Maragall, la progresión del alzhéimer dura entre 4 y 8 años, aunque puede variar según el caso. Durante ese tiempo, la gravedad y la dependencia que producen van en aumento.

Afecta especialmente a personas mayores, pero también puede aparecer antes, como en el caso de la tía de Bisbal. De hecho, la prevalencia de Alzheimer precoz aumenta en el mundo, y se prevé un incremento considerable de casos de Alzheimer en general debido al envejecimiento de la población, alcanzando los 3,6 millones de personas en 2050, como prevé la OMS. La incidencia en España sigue la tendencia mundial, que se considera una crisis de salud.

Síntomas frecuentes

Los primeros síntomas del alzhéimer pueden pasar desapercibidos Freepik

La principal consecuencia es la pérdida de memoria, pero solo es el síntoma más visible. El Alzheimer también provoca desorientación en tiempo y espacio, cambios de conducta y estado de ánimo y dificultad para realizar tareas simples. Esto deriva en mayores problemas de lenguaje, situaciones de pérdida de objetos y confusión y finalmente, una apatía o retraimiento social por la falta progresiva de habilidades.

Conforme avanza, la persona necesita cada vez más apoyo. En España, 8 de cada 10 familias asumen este cuidado directo, con una dedicación media de 70 horas semanales.

¿Puede prevenirse o frenarse la enfermedad?

No existe una cura para el Alzheimer. Los tratamientos actuales pueden aliviar síntomas, pero no detienen la progresión. No obstante, la Fundación Pasqual Maragall explica que estamos ante «un cambio de paradigma», con fármacos pioneros como lecanemab o donanemab, que este año han recibido la aprobación de Europa.

Factores de riesgo modificables

Aunque todavía se desconocen las causas que provocan el Alzheimer, los expertos citan varios hábitos que pueden reducir el riesgo: dieta mediterránea, ejercicio físico regular, reserva cognitiva y estimulación mental, relaciones sociales activas y cuidado de la salud cardiovascular.

De hecho, la Fundación Pasqual Maragall calcula que hasta 1 de cada 3 casos podría prevenirse adoptando estilos de vida saludables.

¿Qué pueden hacer las familias ante un diagnóstico?

El conmovedor momento de David Bisbal junto a su padre con alzheimer Redes sociales

El papel de los cuidadores —mujeres en el 67% de los casos— es fundamental. El Alzheimer supone un reto emocional, económico y sanitario. La Fundación Pasqual Maragall recomienda solicitar valoración en atención primaria y, si es necesario, en neurología o geriatría. Y, por supuesto, acudir a Servicios Sociales para acceder lo antes posible a ayudas de la Ley de Dependencia. Asimismo, es recomendable acudir al gran apoyo que ofrece el tejido sociosanitario, especialmente AFA (Asociaciones de Familiares de Alzheimer). En estos entornos se puede acceder a recursos como centros de día, respiro familiar, servicios domiciliarios y/o programas de apoyo psicológico.

Una enfermedad que transforma, pero no borra el amor

La experiencia de David Bisbal refleja lo que viven miles de familias: el Alzheimer puede cambiar los vínculos, pero no los destruye. Aunque su padre ya no lo reconozca, él sigue encontrando sentido en cada gesto de cercanía, celebrando esos breves momentos de lucidez y manteniendo viva la historia familiar.

Mientras la ciencia avanza y se investigan nuevos tratamientos, el cantante recuerda en el documental que «la fragilidad también tiene belleza». Su historia pone rostro al impacto emocional y social de una enfermedad que afecta a una de cada diez personas mayores de 65 años.