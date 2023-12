Diseñan una molécula capaz de entrenar al sistema inmune para prevenir algunos tipos de tumores

El cáncer de pulmón directamente asociado a los carcinogénicos presentes en el tabaco (llamado no microcítico o de células pequeñas -CPNM-) representa entre el 10-15% de todos los tumores de pulmón. Como su nombre indica, en este tipo de cáncer las células afectadas tienen un tamaño pequeño al microscopio, soliendo ser células nerviosas o productoras de hormonas.

El papel del sistema inmune es clave en el desarrollo del cáncer, y ello explica el uso de la inmunoterapia como paradigma de tratamiento desde hace décadas. Sin embargo, la mayoría de las inmunoterapias son específicas para ciertos tipos de cáncer y solo tienen entre un 15 y un 30% de eficacia.

En este sentido, sigue siendo clave la investigación de nuevas moléculas que sean capaces de frenar el avance de los tumores, e incluso de prevenirlos en personas de especial riesgo. Es el caso de un nuevo enfoque iniciado por dos investigadores del Roy Blunt NextGen Precision Health de la Universidad de Missouri (Estados Unidos), que ha mostrado resultados prometedores en la prevención del cáncer de pulmón causado por un carcinógeno en los cigarrillos a través de una molécula que puede movilizar células inmunes, según publica la revista Cancer Immunology, Immunotherapy.

En el nuevo estudio, los investigadores diseñaron una molécula, conocida como estimulador de puntos de control inmunológico (SA-4-1BBL), que puede movilizar células inmunes y guiarlas por la vía que ataca más eficientemente a las células cancerosas. Este agonista del receptor coestimulador 4-1BB no solo reduce la cantidad de nódulos en los tumores cancerosos, sino que también tiene el potencial de prevenir el cáncer de pulmón al enseñar al sistema inmunológico cómo reconocer cuándo las células del cuerpo se están convirtiendo en células cancerosas.

"Esto es enorme. A lo largo de mi carrera científica, no he estado tan entusiasmado con un descubrimiento como este. Cuando empezamos a trabajar con esta molécula, hace mucho tiempo, nadie pensaba que el sistema inmunológico tuviera algo que ver con el cáncer. Ahora, después de años de avances en inmunoterapia, sabemos que es clave para combatirla", afirmó el profesor del Departamento de Pediatría y Microbiología e Inmunología Molecular de la Facultad de Medicina de MU, Havan Shirwan, tal y como recoge Ep. El científico compara el proceso con el funcionamiento de un ejército, donde los líderes equipan a los soldados con las armas adecuadas que necesitarán para entrar en combate con éxito. "Esta molécula puede entrenar al sistema inmunológico para que reaccione ante factores desconocidos, que en este caso son células cancerosas", aseguró.

SA-4-1BBL está patentada en Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y podría utilizarse de manera conjunta con otros tratamientos de inmunoterapia en la práctica clínica.

El sistema inmunológico funciona con controles y equilibrios, "dos células se juntan; uno examina el cuerpo en busca de una señal inusual y se la presenta a otra célula para que la interprete, y la otra célula la recibe y genera una respuesta inmune si se considera crítica para la supervivencia del huésped", explicó la profesora del Departamento de Pediatría y del Departamento de Microbiología e Inmunología Molecular de la Facultad de Medicina de MU, Esma Yolcu. "Nuestros datos muestran que el sistema inmunológico utiliza la misma estrategia contra el cáncer como peligro interno. Prevenir el cáncer, en lugar de tratarlo, es bastante interesante desde el punto de vista de la eficacia y la seguridad", explicaron los investigadores.

Algo que cada vez es más posible gracias al diagnóstico molecular y a los biomarcadores, que permiten predecir cánceres comunes como el de mama y el de pulmón por medio del análisis del genoma de una persona. Esta investigación también podría ayudar a los médicos a desarrollar un enfoque revolucionario para identificar grupos que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón (incluidas las personas expuestas a vapores de humo nocivos) y poder tratarlos de manera proactiva.

Investigación española pionera

También en la línea de nuevos hallazgos, un equipo de científicos españoles del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada han desarrollado análogos químicos de una molécula obtenida de una fuente marina- la bengamida II- que han demostrado ser altamente efectivos en células humanas de cáncer de pulmón y en tumores generados a partir de estas células en ratones.

Además, algunos de los derivados- que se encuentran en la actualidad en un proceso de patente- han conseguido ser muy efectivos en células tumorales resistentes a los fármacos, una de las principales causas del fracaso de la quimioterapia en este y otro tipo de tumores.

Los estudios 'in vitro' e 'in vivo' realizados en los laboratorios de los doctores José Carlos Prados y Consolación Melguizo han demostrado por primera vez que, sintetizada, la bengamida II es especialmente efectiva en celulares tumorales de cáncer de pulmón inhibiendo de forma significativa la proliferación celular en sistemas in vitro 2D, reduciendo su capacidad de "formar colonias, y en sistemas 3D, reduciendo el crecimiento de esferoides multicelulares". Además, esta molécula redujo significativamente factores implicado en la angiogénesis, un proceso clave en el desarrollo de metástasis tumorales. Los estudios in vivo han corroborado la actividad de la bengamida II sobre los tumores derivados de células de cáncer de pulmón, en los que consiguió "reducir notablemente el volumen y la generación de metástasis, aumentando la supervivencia de los ratones".

Uno de los datos más relevantes fue que, a diferencia de otros compuestos y en las experiencias realizadas hasta la fecha, no se observaron efectos tóxicos sistémicos ni hematológicos a las dosis utilizadas. No obstante, serán necesarias más investigaciones para ampliar nuestro conocimiento sobre su actividad.