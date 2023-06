El esperma de los hombres que pasaron la Covid es de peor calidad

Más de tres meses después de sufrir una infección leve por Covid-19, los hombres presentan concentraciones más bajas de espermatozoides y menos espermatozoides capaces de "nadar" hacia el óvulo, según los nuevos hallazgos presentados hoy, en la 39ª reunión anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE).

La profesora Rocío Núñez-Calonge, asesora científica de la Unidad de Reproducción Científica del Grupo Internacional UR en Madrid, señala que tras una media de 100 días después de la infección por SARS-CoV-2 no parecía haber ninguna mejora en la calidad y concentración del esperma, a pesar de que en ese tiempo se habrían producido nuevos espermatozoides.

"Ha habido estudios previos que muestran que la calidad del semen se ve afectada a corto plazo tras una infección por Covid pero, por lo que sabemos, ninguno que haya seguido a los hombres durante un periodo de tiempo más largo", constata. Este es el primero.

Por pionero, no estuvo exento de sorpresas y revelaciones. "Supusimos que la calidad del semen mejoraría una vez que se generaran nuevos espermatozoides, pero no fue así. No sabemos cuánto tiempo puede tardar en restablecerse la calidad del semen y puede darse el caso de que Covid haya causado daños permanentes, incluso en hombres que sólo sufrieron una infección leve".

Un 20% menos de semen tras 100 días sin Covid

Núñez-Calonge y sus colegas habían observado que, en algunos hombres que acudían a clínicas de España para someterse a tratamientos de reproducción asistida, la calidad del semen era peor tras la infección por Covid que antes de la infección, a pesar de que se habían recuperado y la infección era leve.

Por eso, decidieron investigar si la enfermedad que provoca el SARS-Cov-2 había influido en el descenso de la calidad. "Dado que se tardan aproximadamente 78 días en crear espermatozoides nuevos, parecía apropiado evaluar la calidad del semen al menos tres meses después de la recuperación de Covid", explica.

La investigación arrancó cuando, entre febrero de 2020 y octubre de 2022, los investigadores reclutaron para el estudio a 45 hombres que acudían a seis clínicas de reproducción de España. Todos tenían un diagnóstico confirmado de Covid leve, y las clínicas tenían datos de análisis de muestras de semen tomadas antes de que los hombres se infectaran.

Se tomó otra muestra de semen entre 17 y 516 días después de la infección. La edad media de los hombres era de 31 años, y el tiempo transcurrido entre las muestras anteriores y posteriores a la infección por Covid fue de 238 días. Los investigadores analizaron todas las muestras tomadas hasta 100 días después de la infección y, a continuación, analizaron un subconjunto de muestras tomadas más de 100 días después.

Descubrieron una diferencia estadísticamente significativa en el volumen del semen: un 20% menos, de 2,5 a 2 mililitros. Además, también hallaron un descenso del 26,5% en la concentración de espermatozoides, lo que supone una bajada de 68 a 50 millones por mililitro de eyaculado. También cambió el recuento de espermatozoides, que fue un 37,5% menor. De 160 se pasó a 100 millones por mililitro de semen.

Por último, la motilidad total, es decir, la capacidad de moverse y nadar hacia delante decayó un 9,1%, pasando del 49% al 45%. Por su parte, el número de espermatozoides vivos se redujo un 5% menos, del 80% al 76%.

La profesora Núñez-Calonge señaló que la movilidad y el número total de espermatozoides fueron los más gravemente afectados. El recuento total de espermatozoides en la mitad de los hombres fue un 57% inferior después de Covid en comparación con las muestras anteriores a Covid. La forma de los espermatozoides no se vio afectada de forma significativa.