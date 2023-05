Este grupo de alimentos es un 'milagro' para la memoria según un estudio de Harvard

Un estudio a gran escala dirigido por investigadores de la prestigiosa Universidad de Columbia y del Brigham and Women's Hospital de Harvard se ha convertido en el primero en establecer que una dieta baja en flavanoles conduce a la pérdida de recuerdos relacionada con la edad. Y no solo eso: también han probado que los flavanoles dietéticos restauran la memoria dependiente del hipocampo en adultos mayores de 60 años. Pero ¿qué son estas sustancias? ¿En qué alimentos podemos encontrarlas?

Los flavanoles son derivados de los flavonoides, un amplio grupo de compuestos químicos presentes en algunos alimentos de origen vegetal. Hasta ahora, se sabía gracias a la evidencia científica que estos protegen al organismo del daño provocado por agentes oxidantes como los rayos ultravioletas o la contaminación. A su vez, las investigaciones han demostrado que proporcionan un amplio abanico de beneficios para la salud, desde combatir el cáncer hasta reducir el riesgo de enfermedades cardiacas.

Durante la investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, los autores descubrieron que la ingesta de flavanoides entre los adultos mayores de 60 años se relacionaba con mejores puntuaciones en pruebas diseñadas para detectar la pérdida de memoria debida al envejecimiento.

"La mejora entre los participantes en el estudio fue sustancial y plantea la posibilidad de utilizar dietas, alimentos o suplementos ricos en flavonoides para mejorar la función cognitiva en los adultos mayores", afirma Adam Brickman, profesor de neuropsicología del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia y codirector del estudio.

"Recetar" flavonoides antes de que llegue la pérdida de memoria

El hallazgo también respalda la idea emergente de que el cerebro que envejece necesita nutrientes específicos para gozar de una salud óptima, del mismo modo que el cerebro en desarrollo necesita nutrientes específicos para desarrollarse adecuadamente.

"La identificación de los nutrientes críticos para el correcto desarrollo del sistema nervioso infantil fue un gran logro de la ciencia de la nutrición del siglo XX", afirma el autor principal del estudio, el Dr. Scott Small, Catedrático de Neurología Boris y Rose Katz del Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia.

"En este siglo, a medida que vivimos más años, la investigación empieza a revelar que se necesitan distintos nutrientes para fortalecer nuestras mentes envejecidas. Nuestro estudio, que se basa en biomarcadores del consumo de flavanoles, puede servir de modelo a otros investigadores para identificar otros nutrientes necesarios".

Además, afirma que "el deterioro de la memoria relacionado con la edad se produce tarde o temprano en casi todo el mundo, pero existe una gran variabilidad" entre unas personas y otras. "Si parte de esta variabilidad se debe en parte a diferencias en el consumo dietético de flavanoles, entonces veríamos una mejora espectacular de la memoria en las personas que aumentan el consumo de flavonoides dietéticos cuando tienen entre 40 y 50 años".

¿Qué alimentos, frutas y verduras contienen más flavonoides?

Alimentos como los cítricos (lima, limón o naranjas), el brócoli, los tomates, las cebollas rojas, pero también el té verde, el cacao y especias como el tomillo o la menta son ricos en flavonoides. Sin embargo, hay una fruta que sobresale: la uva, además de las manzanas, las fresas o las cerezas. En cuanto a verduras y vegetales, también contienen flavonoides los pimientos amarillos, las coles de Bruselas, el ajo y las espinacas.

¿Cuántos flavonoides hay que tomar al día?

El estudio se basa en más de 15 años de investigación en el laboratorio de Small. Durante este tiempo, los investigadores han logrado relacionar la pérdida de memoria asociada a la edad con cambios en el giro dentado, una zona específica del hipocampo vital para el aprendizaje de nuevos recuerdos. Asimismo, y como hemos mencionado, han demostrado que los flavanoles mejoran la función de esta región del cerebro, así como que su deficiencia impulsa el envejecimiento cognitivo en esta zona.

Para comprobarlo, se asignó aleatoriamente a más de 3.500 adultos mayores sanos a recibir un suplemento diario de flavonoides (en forma de píldora) o un placebo durante tres años. El suplemento activo contenía 500 mg de flavanoles, incluidos 80 mg de epicatequinas, una cantidad que se aconseja que los adultos obtengan de los alimentos.

A continuación, los participantes realizaron en sus casas una serie de actividades para evaluar los tipos de memoria a corto plazo regidos por el hipocampo. Las pruebas se repitieron al cabo de uno, dos y tres años. Más de un tercio de los participantes también proporcionaron muestras de orina que permitieron a los investigadores medir un biomarcador de los niveles de flavanoles en la dieta.

Las puntuaciones de memoria sólo mejoraron ligeramente en todo el grupo que tomó el suplemento diario de flavanoles, la mayoría de los cuales ya seguía una dieta sana con alimentos abundantes en flavanoides. Sin embargo, el estudio también demostró que "los suplementos no tienen ningún efecto en las personas que no tienen una deficiencia de flavanoles", afirma Small.

El siguiente paso necesario para confirmar el efecto de los flavanoles en el cerebro, dice Small, será un ensayo clínico para restablecer los niveles de flavanoides en adultos con deficiencia grave de flavanoles.