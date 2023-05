¿Es saludable la leche materna de una madre vegana?

Suele decirse que la leche materna de las madres veganas es cualitativamente peor porque incluye menos nutrientes esenciales. Lo cierto es que la dieta materna "influye enormemente en la composición nutricional de la leche humana, que es importante para el desarrollo infantil. Con el aumento de las dietas veganas en todo el mundo, también por parte de las madres lactantes, existe preocupación por la adecuación nutricional de su leche", afirma la Dra. Hannah Juncker.

"Por lo tanto, sería importante saber si las concentraciones lácteas de nutrientes esenciales como la vitamina B2 y la carnitina son diferentes en las mujeres lactantes que consumen una dieta vegana", añade en un comunicado de prensa del Centro Médico de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos), para el que trabaja la profesora.

Las dietas veganas se limitan únicamente a consumir alimentos que tengan origen vegetal. Este tipo de alimentación incluye frutas, verduras, legumbres, soja, frutos secos y mantequillas de frutos secos, pero no alimentos de origen animal como el queso o la leche.

Pero al vitamina B2 y la carnitina se encuentran en concentraciones más elevadas en los productos de origen animal. La B2 es importante para las enzimas que intervienen en muchas vías biológicas: su carencia puede provocar anemia y problemas neurológicos en los lactantes, señalaron los autores del estudio. Por su parte, la carnitina interviene en el metabolismo energético, y su escasez puede significar un bajo nivel de azúcar en sangre y, potencialmente, disfunciones cardiacas y cerebrales.

Para su sorpresa, los investigadores del Centro de Ámsterdam descubrieron que, pese a que estas sustancias se encuentran sobre todo en la carne animal, no faltaban en la leche materna de las madres veganas, lo que desafía las suposiciones de que los bebés amamantados por estas mujeres pueden ser deficientes en estos nutrientes.

Ante cualquier sospecha de que la succión al pecho puede resultarle molesta se debe acudir al pediatra para que revise al lactante y valorar si existe algún problema y en consecuencia prescribir el tratamiento oportuno larazon

No hay diferencias notables de nutrientes en la leche de las madres veganas

Estudios anteriores han descubierto que las personas con dietas veganas tienen una ingesta y unas concentraciones plasmáticas de carnitina más bajas que las omnívoras, que comen tanto alimentos vegetales como animales. Aunque el estudio halló concentraciones séricas más bajas de carnitina libre y acetilcarnitina en las madres que seguían una dieta vegana, no observó diferencias notables en las concentraciones de carnitina en la leche humana.

"Los resultados de nuestro estudio sugieren que las concentraciones de vitamina B2 y carnitina en la leche humana no se ven influidas por el consumo de una dieta vegana. Estos resultados sugieren que una dieta vegana en madres lactantes no es un riesgo para el desarrollo de una deficiencia de vitamina B2 o carnitina en lactantes amamantados", subraya Juncker. "Esta información es útil para las madres lactantes y también para los bancos de leche humana donada, que recogen leche para suministrarla a bebés prematuros que no reciben suficiente leche materna".

Los resultados del estudio se presentaron hace unos días en la reunión anual de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas, en Viena. Los resultados presentados en congresos médicos se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por expertos.

Estudios anteriores sugerían que ciertas mujeres lactantes podrían necesitar aumentar su consumo de productos animales para evitar deficiencias durante la lactancia. No obstante, este estudio sugiere que la influencia de una dieta vegana materna sobre estos dos importantes nutrientes de la leche puede ser menos significativa de lo que se había sugerido anteriormente.

¿Qué se le recomienda a una mujer en lactancia con una dieta vegana?

Según la Academia de Nutrición y Dietética, las dietas vegetarianas "las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia".

Es decir, las dietas veganas son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios contra varias enfermedades; y son apropiadas para todas las etapas del ciclo de vida, incluyendo embarazo, lactancia e infancia. Pero deben ser "adecuadamente planificadas", ya que puede haber dificultades para equilibrarlas si no se poseen conocimientos sobre nutrición. Por tanto, siempre es preferible acudir a un especialista.

Las mujeres vegetarianas, especialmente las veganas, necesitan, durante el embarazo y la lactancia, fuentes regulares y adecuadas de vitamina B12. Conviene tener en cuenta que si esas fuentes son deficitarias, además de tratarlas a ellas, hay que tratar con suplementos a sus hijos lactantes.