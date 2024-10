Estos son los alimentos que recomienda Boticaria García para picar entre horas

Los expertos siempre recomiendan hacer mínimo cinco comidas al día. Sin embargo, para un adulto lo común es hacer entre tres y cuatro, como son el desayuno, la comida y la cena. Todo siempre depende de la labor que hagamos y de los hábitos, horarios y necesidades de cada persona. Aun así, lo raro está siempre en adaptar las comidas con alimentos saludables y, preparar platos fáciles, rápidos y sencillos acordes a nuestra vida cotidiana.

Eso sí, el picar entre horas siempre apetece. Hoy en día, los supermercados ofrecen aperitivos ultraprocesados a los que no podemos resistirnos, pero que no favorecen a la salud. Por eso, es fundamental preparar unos snacks saludables y altos en nutrientes, aunque eso no quita que se pueda comer, de forma ocasional, algo de bollería. Ya sea para comer en el trabajo o en el parque con los niños, Boticaria García da tres ejemplos que no debemos dejar escapar.

Los 'snacks' saludables de Boticaria García

La farmacéutica y nutricionista, María de los Ángeles García, más bien conocida como Boticaria García, ha publicado en su perfil de Instagram un 'reel' recomendando las tres mejores opciones para picar de forma saludable. Lo primero que dice, es que la fruta siempre será una buena opción pero, si buscas opciones diferentes, hay otras que son muy recomendables:

Las tortitas que sean 99% cereales integrales y bajas en sal. Una buena opción son las tortitas de espelta bio de Ecocesta, que contienen un 99.8% de espelta. La alternativa perfecta al pan en las comidas. Puedes encontrarlas en los supermercados Dia por casi 1.79 euros.

Tortitas de espelta bio Ecocesta bolsa 108 g Dia

Los frutos secos de todo tipo, aunque es mejor si son al natural. Según la Academia Española de Nutrición y Dietética , pueden ser almendras, avellanas, nueces, etc., siempre crudos o tostados, sin sal ni azúcares añadidos .

de todo tipo, aunque es mejor si son al natural. Según , pueden ser almendras, avellanas, nueces, etc., . El kéfir. Es rico en probióticos, aliado de tu salud intestinal, que fortalece tu sistema inmunológico y mejora la digestión. Puedes tomarlo en formato líquido o al natural, como este de Mercadona, de acidez suavizada, textura cremosa y gran valor nutricional.

Kéfir natural sabor suave Mercadona

Algunas ideas para un almuerzo saludable

Cuando vamos al trabajo, no solemos tener tiempo para preparar un plato y acabamos pecando de comida rápida, preparada y poco saludable. Por eso, aquí van algunas opciones de comida sana y lista para comer en la oficina: