Estos son los beneficios de tomar aguacate en su justa medida

Es vistoso, sabroso, saludable... Y está de moda. Hace años que el aguacate se convirtió en una fruta imprescindible en cualquier desayuno de Instagram que se precie. Pero no solo es una cuestión de «postureo», sino que realmente merece la pena incluirlo en la dieta, ya que cada vez más estudios científicos avalan sus bondades.

«El aguacate es una fruta con una alta densidad nutricional. Contiene fibra, importante para nuestra salud digestiva, minerales como potasio y magnesio, ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico, y fitoesteroles, por lo que pueden ser un alimento muy saludable en un patrón dietético adecuado», asegura María Riestra, miembro del Comité Gestor del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

En concreto, «cuando sustituyen en la dieta a las grasas saturadas, contribuyen a mantener el colesterol en niveles normales, que es un factor de riesgo cardiovascular. Además, es fuente de potasio, que contribuye a mantener la presión arterial en valores adecuados. La vitamina E y el manganeso, por su parte, contribuyen a proteger nuestras células del daño oxidativo, es decir, tienen capacidad antioxidante, mientras que las vitaminas B6 y ácido fólico son esenciales para el normal funcionamiento del sistema inmunitario y para disminuir el cansancio y la fatiga, entre otras funciones vitales», detalla Manuel Moñino, miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Ahora bien, no es milagroso y los expertos coinciden en que la clave está en incluirlo dentro de un estilo de vida saludable. «Un estudio poblacional reciente, incluyendo más de 100.000 personas, realizado en EE UU, confirmó que una mayor ingesta de aguacate (más de dos porciones a la semana), se asociaba a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y coronaria. Es decir, la ingesta de grasas saludables tiene un impacto positivo en la calidad de la dieta y un papel en la prevención de patologías cardiovasculares en la población general», asegura Riestra. Sin embargo, según la portavoz de la SEEN, «en otro estudio reciente añadir un aguacate al día durante seis meses, sin modificar otros hábitos dietéticos, no pareció asociarse a mejoría de grasa visceral ni de otros marcadores de riesgo cardiovascular. Por tanto, su consumo es saludable, pero en un contexto de vida saludable».

Cuánto tomar

Como en todo, en la moderación está el acierto y los expertos confirman que «la ración recomendada es de unos 60 gramos al día, que corresponde con medio fruto», aconseja Moñino. De hecho, aunque es saludable, Riestra advierte de que «es muy calórico. Un aguacate podría rondar las 300 Kcal, por lo que si hay exceso de peso y debemos hacer una dieta hipocalórica, su consumo debe ser moderado»..

Además de la propia fruta, cada vez existen más alternativas en el mercado, como el aceite de aguacate. Sin embargo, Moñino confirma que «el mejor modo de aportar grasas saludables a nuestra dieta es hacerlo principalmente a partir del aceite de oliva, los frutos secos y las semillas oleaginosas, además de otras fuentes como el pescado o el propio aguacate».