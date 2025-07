Un experto en genética, sobre el secreto de la longevidad: "Cuándo comes es tan importante como qué comes"

Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la alimentación se convierte en una batería que nos mantiene con energía y nos permite realizar todo tipo de actividades a lo largo de la jornada. Es por ello que una variedad de alimentos ricos en diferentes nutrientes es clave para mantener una rutina saludable.

Sin embargo, uno de los grandes debates que ha llegado a marcar diferencias entre culturas ha sido el número de comidas que tenemos que consumir diariamente.David Sinclair, profesor de genética de la Facultad de Medicina de Harvard defiende un sistema curioso a la hora de gozar de una gran longevidad en el futuro. Y es que, contrariamente a lo que se piense, el experto considera que solo hace falta una comida al día.

Todavía es un experimento

Tras confirmar que se encuentra aún en fase de hipótesis, Sinclair no duda en cambiar de procedimiento si esta teoría no funciona. Aun así, el doctor se mantiene fiel a la teoría de la moderación alimenticia. "Si pudiera recomendar algo a todo el mundo, si solo pudiera decir una cosa, sería comer menos seguido", señala.

Tal y como reconoce, el profesor solía centrarse en recomendar qué comer, y no cuándo o cuánto comer. "Cuándo comes es tan importante como qué comes. Incluso más. Y he cambiado mi vida en consecuencia", confiesa el biólogo.

Un experimento aparentemente arriesgado

La clave que David Sinclair defiende en su teoría es que el organismo, cuando no come y actúa a partir del hambre, desarrolla un proceso conocido como hormesis. En otras palabras, cuando no hay comida el cuerpo intenta adaptarse para sobrevivir.

Saciar al cuerpo todo el día podría dejar de ser una costumbre si el profesor termina demostrando estar en lo cierto. De ser así, el ser humano podría llegar a aumentar su longevidad en hasta dos décadas más de media. Aplicando esto a nuestro país, la esperanza de vida de los españoles podría alcanzar los 104 años.