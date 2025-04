1. ¿Las grasas son necesarias en una dieta saludable?

Las grasas son uno de los nutrientes más necesarios en nuestra alimentación, por lo que debemos tomarlas diariamente y en determinadas cantidades para que logren realizar sus funciones en nuestro organismo, ya que son indispensables, pues nos proporcionan energía, nos ayudar a absorber vitaminas como la a, d, e y k, son un aislante térmico, intervienen en la síntesis de hormonas o mantienen nuestras membranas celulares en correcto estado.

2. ¿Qué porcentaje de grasa se debe incluir en la dieta?

La cantidad de grasas que debemos incluir en nuestra dieta varía en función de las necesidades de cada individuo. De forma general necesitamos 1 gramo de grasa por kg de peso, es decir, si pesas 80 kg, necesitarías, 80gramos de grasa, pero esto no es lo más importante, ya que la calidad de la grasa que ingieres en tu día a día lo es mucho más. De manera que a la hora de hablar de unos buenos hábitos alimentarios, la calidad de esa grasa que consumimos es lo que debemos tener en consideración. Es por ello por lo que su procedencia es lo importante.

3. ¿Cuántos tipos de grasas hay?

Las grasas las podemos clasificar en cuatro tipos. Grasas saturadas, insaturadas, trans y esenciales, siendo estas últimas aquellas que el cuerpo no puede producir por sí mismo y deben obtenerse de la dieta. A saber , el omega 3 y omega 6. Es por esto por lo que es esencial que consumamos pescado azul ( boquerones, sardinas, salmón o atún), frutos secos naturales o tostados y semillas ( chía o lino)

4. ¿Qué grasas serían las recomendables?

La grasa que nos aporta el aceite de oliva virgen extra debe ser la que prevalezca en nuestro día a día, así que cocinar con aove y aderezar nuestras ensaladas con el mismo es un muy buen hábito. Optar por lácteos enteros, adicionar a las ensaladas o tostadas aguacate y semillas, consumir huevos en forma de tortilla, revueltos, cocidos o plancha, así como tomar como snack coco o aceitunas serán formas deliciosas de aportar salud a nuestro organismo y en especial a nuestro corazón. Sin olvidarnos de incluir los ácidos grasos esenciales (omega 3 y 6) disfrutando dos veces por semana ricos pescados azules y un puñado de nueces al día, serian unos

estupendos hábitos.

5. ¿Y cuáles deberíamos reducir o erradicar?

Son aquellas grasas llamadas trans que encontramos en ultraprocesados las que debemos reducir. Pero reducir no significa que jamás la vayamos a tomar, pues si se hace de forma ocasional no va a provocar un efecto negativo para nuestra salud. Es como si una persona que come diariamente este tipo de grasas y un día puntual se come un filete de atún junto con una ensalada de brotes verdes, nueces y arándanos, piensa que va a estar más sana.

6. ¿Cuál es el efecto de las grasas malas en nuestro cuerpo?

El consumo habitual de este tipo de grasas ocasiona un aumento en el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, inflamación, obesidad, sobrepeso o una dificultad en procesos como la memoria y la concentración.

7. ¿Y el de las grasas buenas?

Tener una dieta donde las grasas de buena calidad estén presentes, va a hacer que nuestro corazón esté protegido, que tengamos menor riesgo de padecer inflamación crónica, estando esta relacionada con algunos tipos de cáncer, que reduzcamos el riesgo de trastornos cognitivos como el alzhéimer, al tiempo que facilitaremos la absorción de vitaminas, cruciales para la salud ocular, huesos fuertes y función inmunológica. Al consumir buenas grasas, sentiremos mayor saciedad en aquellas comidas que las incluyamos y beneficiaremos la salud de nuestra piel.

8. ¿Todo el mundo requiere la misma cantidad de grasa y la asimila de la misma manera?

No todos requerimos la misma cantidad de grasas ni las asimilamos de la misma manera. Las necesidades de grasas dependen de factores como la edad, el nivel de actividad física, los objetivos de salud, las condiciones médicas y el sexo. Por ejemplo, una persona que realice ejercicios de musculación con el que aumenta su masa muscular, tendrá mayor capacidad para quemar grasas, ya que a mayor cantidad de músculo, mayor será la capacidad para metabolizar las grasas. Consume grasas de buena calidad en particular y mantén buenos hábitos en general.