La medicina de precisión se acerca a los pacientes con cáncer de pulmón

Aunque el de pulmón continúa siendo uno de los cánceres más frecuentes y más letales, en los últimos años se han ido produciendo avances científicos significativos que han permitido mejorar poco a poco las cifras de supervivencia de estos pacientes. Y la medicina de precisión ha tenido mucho que ver en ello, como se ha puesto de manifiesto esta semana en el marco del congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés), que reunió en Madrid a más de 30.000 especialistas de todo el mundo. Una cifra récord.

Una cita en la que, de nuevo, además, han tenido mucho protagonismo los oncólogos españoles, como lo demuestran varios de los estudios sobre cáncer de pulmón que se presentaron en esta edición. Algunos de ellos, para abordar necesidades médicas aún no cubiertas en los subtipos más difíciles de tratar. Es el caso del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) con mutaciones en el gen EGFR, que representan alrededor del 15% de estos pacientes, con mayor frecuencia entre mujeres y personas no fumadoras.

Este ESMO 2023 se han conocido nuevos resultados positivos de tres ensayos en fase 3 (la más avanzada) con un nuevo anticuerpo biespecífico EGFR-MET, amivantamab, administrado como terapia combinada en diferentes perfiles de pacientes. «Son estudios que analizan distintos contextos de la enfermedad con este fármaco, que es biespecífico porque se une a dos dianas: una muy frecuente, el EGFR, y otro receptor de membrana, el MET», explica Luis Paz-Ares, jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre, de Madrid, que ha participado en los tres ensayos junto a otros centros españoles.

En uno de los trabajos, el Mariposa, en el que participaron 1.074 pacientes, se observó que la combinación de amivantamab y otro fármaco dirigido, lazertinib, consiguió una reducción del 30% en el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en comparación con el tratamiento estándar hasta el momento para este perfil de pacientes.

Los datos preliminares revelan una tendencia en la supervivencia global favorable a la combinación, tanto en pacientes con y sin metástasis. «Tendremos que hablar con cada paciente, y valorar dentro de las opciones terapéuticas cuáles son la ganancias potenciales [con las nuevas combinaciones] y el impacto en calidad de vida que conlleva para cada paciente», señala el Dr. Paz-Ares.

Por otra parte, los resultados del estudio Papillon, que evalúa la combinación de quimioterapia convencional y amivantamab frente a quimioterapia en población portadora de una alteración genética en el exón 20 del gen EGFR, ha demostrado la superioridad de la combinación con respecto al tratamiento estándar, con mejoras significativas en la supervivencia libre de progresión (SLP). «Estos resultados suponen un nuevo cambio de paradigma en el tratamiento de esta población molecularmente seleccionada no previamente tratada y sin opciones de tratamiento dirigido hasta la fecha. Son excelentes noticias para este grupo de pacientes y para los profesionales que debemos ofrecer el mejor cuidado», asegura Rosario García Campelo, jefa del Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Juan Canalejo, de La Coruña.

Para la determinación de estos subtipos de cáncer resulta clave el diagnóstico molecular de cada paciente que permita poner «apellidos» a cada tumor. En la actualidad existen hasta diez subtipos moleculares distintos de cáncer de pulmón que disponen de terapias eficaces dirigidas a esos errores genéticos causantes de la enfermedad, una cifra que representa más del 50% de todos los pacientes afectados y que habla de este avance de la medicina de precisión en los últimos años.

Algunas de estas nuevas combinaciones con amivantamab presentadas en Madrid, son las primeras que logran una mejora en la SLP en comparación con quimioterapia también en pacientes con enfermedad avanzada que habían recaído tras un tratamiento previo con la medicación estándar empleada hasta el momento.

«España ha tenido un papel protagonista en estos estudios: distintos centros distribuidos a lo largo del país han tenido la oportunidad de participar en ensayos que suponen nuevos avances y estándares en población molecularmente definida con CPNM avanzado. El posicionamiento en investigación oncológica de primer nivel de nuestro país es muy relevante, y para nosotros en particular ha supuesto la oportunidad de manejar nuevas estrategias terapéuticas, pero sobre todo de ofrecer a nuestros pacientes innovación antes de su llegada a la práctica clínica asistencial», señala García Campelo.

Los avances de la medicina de precisión en cáncer de pulmón se remontan a unas tres décadas. En los años 90, con tratamientos basados únicamente en quimioterapia, la tasa de respuesta que se podía esperar rondaba apenas el 5%; un porcentaje que con los fármacos dirigidos a biomarcadores específicos se ha superado con creces como se ha puesto de manifiesto en este congreso ESMO, que en 2024 regresará a España, concretamente a Barcelona.

[[H3:Si tienes cáncer «¡Hazte las pruebas!»]]

►Las asociaciones de pacientes españolas AEACaP y Fundación Más Que Ideas se han unido este mes de octubre a la campaña europea «¡Hazte las pruebas!» promovida por Lung Cancer Europe (LuCE) y que precisamente trata de impulsar las pruebas de biomarcadores para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón; con la premisa de que las personas afectadas conozcan estas pruebas y comprendan su importancia. Según señala la campaña, las pruebas de biomarcadores pueden beneficiar al 20-30% de los pacientes con cáncer de pulmón gracias a la identificación de las alteraciones o mutaciones de su tumor; proporcionando opciones de tratamiento basadas en terapias dirigidas en los casos positivos para un biomarcador tratable.

Según Anne-Marie Baird, presidenta de LuCE, «nuestro objetivo es educar sobre la importancia de las pruebas de biomarcadores en el cáncer de pulmón y trabajar para aumentar la equidad en el acceso a las pruebas en toda Europa, de modo que cualquier persona que pueda beneficiarse de ellas tenga acceso a las mismas». Estas asociaciones quieren dar a conocer los síntomas del cáncer de pulmón, a las puertas del día mundial de la enfermedad, que se celebrará el próximo 17 de noviembre, con el objetivo de seguir mejorando la tasa de mortalidad de esta patología que, en muchos casos, por desgracia se diagnostica cuando está ya en fases muy avanzadas, y las probabilidades de supervivencia son menores.