Ni miel ni Stevia: el endulzante con menos calorías que el azúcar y más sano que se vende en España

Existe un sustituto al azúcar blanco que cada vez está más presente en las recetas. El motivo es que muchos profesionales considera que el azúcar refinado es un ingrediente letal para nuestra salud, que además está presente en la mayoría de postres, dulces y platos ultraprocesados. La ingesta de altos niveles de azúcar blanco está estrechamente relacionada con el desarrollo de enfermedades como la diabetes, condiciones no deseables como el sobrepeso o incluso el mal funcionamiento renal, entre otras deficiencias.

Con la llegada de la sociedad de la información y la propagación de hábitos saludables así como la educación alimenticia, cada vez somos más conscientes de que hay que reducir al máximo posible la presencia de azúcar blanco en nuestra dieta y de otros edulcorantes similares como el aspartamo. Por ello están creciendo en uso y fama la estevia, la ya conocida sacarina o la infalible miel natural.

Entre todas estas opciones más saludables o menos perjudiciales que el azúcar blanco tradicional hay un tipo de azúcar que tiene un aporte calórico similar a la sacarosa que, aunque tiene un sabor menos dulce, es un alimento que sí contiene minerales y nutrientes.

Este tipo de azúcar es menos perjudicial

El azúcar mascabado, también con los nombres mascaba o moscabado, es un tipo de azúcar no refinado o levemente refinado en su proceso. Para conseguirlo se extrae el jugo de la caña de azúcar como es habitual, este se seca dejándose evaporar hasta conseguir un producto seco que se muele. Su sabor es dulce, parecido al del caramelo. Por su color y sabor recuerda a la panela, pero no es lo mismo.

Este tipo de azúcar contiene menos humedad en su proceso en comparación a su hermano blanco. Pero lo que lo hace menos perjudicial o ligeramente más saludable que la sacarosa es que incluye algunas vitaminas del tipo B, propiedades antioxidantes y minerales tales como el calcio, el hierro, magnesio o potasio.

Qué es el azúcar mascabado y beneficios

Tiene propiedades antioxidantes: ya que contiene polifenoles, un pigmento vegetal que en últimos estudios se ha demostrado que puede tener efecto vasodilatador y atenúan la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Puede aportar una pequeña dosis de hierro. Además de otros nutrientes, como el cobre o fructosa, que pueden favorecer a la absorción de este mineral. Por último, es rico en carbohidratos: por lo que su consumo aporta energía tanto física como mental.

A pesar de todos estos beneficios, que son más notables cuando se comparan con el azúcar de mesa, es importante señalar que la cantidad de vitaminas y minerales que tiene la versión del mascado no suele ser significante en proporción a la cantidad saludable de consumo de azúcar.

Cómo consumir azúcar mascabado

Lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene un aporte calórico alto y que es capaz de producir grasas si no se gasta adecuadamente. Por lo que una dieta no saludable y una vida sedentaria no es compatible con su consumo habitual. Es más, su consumo habitual, al igual que el resto de azúcares simples o convencionales sigue siendo no recomendable.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue apostando por no consumir más de un 5% de calorías basadas en azúcares simples del total de la dieta diaria, lo que sobre la media general apunta a unos 25 gramos, algo que varía según la cantidad de calorías consumidas, una variable definida por la composición corporal y los hábitos de actividad física.

Esa cantidad de 25 gramos equivaldría, más o menos, a: 95 calorías; 24 carbohidratos; 0,19 proteínas; 31,6 mg de calcio; 19,7 mg de magnesio; o 130,25 mg de potasio entre otros nutrientes y minerales. La manera de consumir azúcar mascabado es sencilla: sustitúyela por el azúcar blanco en tus recetas. Esto puede cambiar un poco el sabor al plato final, pero no tiene porque ser algo negativo.

Será una buena opción para cocinar bizcochos, pudin, galletas estilo cookies, brownies, mermeladas e incluso magdalenas o ricas tartas de cumpleaños.