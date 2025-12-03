Novo Nordisk retira sus insulinas más baratas en Europa por razones comerciales

Tal y como ha comunicado la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la empresa Novo Nordisk ha decidido dejar de comercializar algunas de las presentaciones seleccionadas de insulinas por razones comerciales.

La venta de estas insulinas se interrumpirá de esta forma en todos los estados miembros donde se hacía anteriormente y, por tanto, no estarán disponibles, lo que podría provocar un problema de abastecimiento para las personas con diabetes que hasta ahora empleaban estos productos.

Se da la circunstancia de que son las plumas de insulina humana y de los inyectores de insulina análoga más antiguos y asequibles, como el Lemevir.

Este hecho ha sido calificado por la doctora Elizabeth Jarman, asesora en enfermedades no transmisibles de la Campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras, como de "otro ejemplo inaceptable de cómo las empresas farmacéuticas anteponen los beneficios a la salud de las personas". Con esta decisión, asegura en un comunicado emitido por la ONG, "muchas personas con diabetes se verán ahora obligadas a cambiar su medicación y tendrán que tomar la difícil decisión de pagar más por las nuevas plumas de insulina análoga, que son el tratamiento estándar, o cambiar a insulina más barata en viales que se inyectan con agujas y jeringas difíciles de usar, a menudo dolorosas y menos precisas. Las empresas farmacéuticas deben dejar de retirar unilateralmente productos sanitarios vitales. Así mismo, deben bajar el precio de las nuevas plumas de insulina análogas, de modo que todos los tratamientos con insulina que salvan vidas sigan estando igualmente disponibles y sean asequibles para quienes los necesitan".

Estas son las insulinas que dejará de vender Novo Nordisk

Las presentaciones que la compañía danesa ha decidido retirar son las insulina de acción corta y rápida (bolus/hora de la comida) (insulina humana, 100 unidades/ml, solución para inyección); Insulinas de acción intermedia (isófono) (insulina humana NPH, 100 unidades/ml, solución para inyección); insulinas de acción mixta (bifásicas) (suspensión para inyección); e insulina de acción prolongada (basal) (solución para inyección en un bolígrafo pre-llenado).