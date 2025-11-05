«El oftalmólogo marca la diferencia entre detectar y prevenir la ceguera»

1. En cinco años casi 8 millones de personas sufrirán pérdida de visión y ceguera en España por glaucoma, retinopatía diabética, edema macular diabético, degeneración macular asociada a la edad (DMAE) o alta miopía. El doble de casos que en 2021. ¿A qué se debe?

Fundamentalmente, al envejecimiento de la población, al aumento de la diabetes y a lo que llamamos ya una epidemia de miopía, especialmente entre los jóvenes. Vivimos más años, pero también pasamos más tiempo en interiores, frente a pantallas y con menos exposición a la luz natural. Todo eso favorece la progresión de enfermedades como la degeneración macular, el glaucoma o las complicaciones de la miopía alta. Además, la mejora de las técnicas diagnósticas hace que detectemos más casos que antes.

2. ¿Es también a edades cada vez más tempranas?

Sí, sin duda. Cada vez vemos miopías más severas en adolescentes y diabetes tipo 2 en adultos jóvenes. En cambio, la degeneración macular sigue ligada a la edad, pero incluso ahí la prevención puede empezar mucho antes. Por eso siempre digo que la salud visual se construye desde la infancia, igual que cuidamos los dientes o el corazón, por ejemplo.

3. El 80% de los casos de ceguera son evitables o susceptibles de tratamiento con un diagnóstico oportuno. ¿Sirve con la revisión del óptico?

Las ópticas son un gran aliado en la detección precoz, pero el diagnóstico completo debe hacerlo el oftalmólogo. Una revisión médica incluye la medición de la presión ocular, la exploración del nervio óptico, el fondo de ojo con dilatación y pruebas como la OCT (Tomografía de Coherencia Óptica), una especie de escáner que nos permite ver las capas de la retina. Ahí está la diferencia entre detectar un problema y prevenir una pérdida irreversible.

4. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos hacernos una revisión con el oftalmólogo?

En niños, una revisión entre los 3 y 4 años y otra al empezar el colegio. En adultos sin problemas, una visita a los 40 años y después cada 1 o 2 años. En personas con diabetes, miopía alta o antecedentes familiares de glaucoma o DMAE, una revisión anual. Y acudir de inmediato si aparecen destellos, moscas volantes súbitas, visión de cortina, dolor ocular o pérdida brusca de visión. La vista no duele, pero perderla sí , y casi siempre podríamos haberlo evitado.

5. De los casos que acaban en ceguera, ¿cuántos tienen origen hereditario o genético?

En adultos, la mayoría de los casos son adquiridos por edad, diabetes o miopía. Las enfermedades genéticas son menos frecuentes, aunque en niños y jóvenes tienen más peso. Eso sí, los antecedentes familiares de glaucoma o degeneración macular aumentan mucho el riesgo, así que los hijos y hermanos de pacientes deben revisarse con especial atención.

6. ¿Qué otras razones pueden derivar en ceguera?

Hay causas menos conocidas, como traumatismos, infecciones oculares graves, inflamaciones (uveítis) o problemas vasculares que obstruyen el flujo sanguíneo de la retina. También el tabaco, la exposición solar sin protección o ciertos medicamentos en tratamientos prolongados. La clave siempre es prevenir y diagnosticar antes de que el daño sea irreversible.

7. En cuanto a la investigación, ¿qué tres líneas o qué proyectos destacaría usted para evitar que la pérdida de visión acabe irremediablemente en ceguera?

Vivimos una etapa apasionante. La terapia génica ya es una realidad en algunas distrofias hereditarias, así como la medicina regenerativa, los fármacos de liberación prolongada, que permiten espaciar inyecciones y mejorar la adherencia o nuevos tratamientos para la atrofia geográfica (la forma seca de la DMAE). Además, la inteligencia artificial aplicada al cribado masivo de retinopatía diabética o glaucoma permite acercar la prevención a toda la población.

8. Respecto al glaucoma, ¿habrá algún tratamiento alternativo a la cirugía en el futuro?

Sí, de hecho, ya las tenemos. El láser selectivo (SLT) se está consolidando como tratamiento inicial, evitando el uso crónico de colirios. Además, los implantes de liberación sostenida mantienen la presión controlada durante meses, y la cirugía mínimamente invasiva ofrece buenos resultados con bajo riesgo. El futuro pasa por personalizar el tratamiento y monitorizar la presión ocular incluso desde casa.

"Los nuevos fármacos contra la DMAE mantienen o mejoran la visión con menos inyecciones"

9. ¿Y para la DMAE? Porque acaba de publicar un artículo en la revista «Eye».

Así es. En nuestro estudio, realizado dentro del registro nacional Fight Retinal Blindness Spain, comprobamos que los nuevos fármacos mantienen o mejoran la visión con menos inyecciones, lo que significa más calidad de vida para los pacientes. Y, por primera vez, hay tratamientos que ralentizan la forma seca avanzada (atrofia geográfica), algo impensable hace pocos años. En resumen: la investigación está consiguiendo no solo preservar la vista, sino también la autonomía y la independencia de miles de personas.

10. Retinopatía diabética, edema macular diabético… ¿Cómo afecta el incremento de personas diabéticas de unos años a esta parte a la salud visual de la población? ¿O se puede controlar fácilmente con la debida adherencia al tratamiento?

La diabetes mal controlada es una de las principales causas de ceguera prevenible, pero la buena noticia es que, con buen control de la glucosa, la tensión y los lípidos, revisiones anuales y tratamientos modernos, la mayoría de los pacientes mantiene una buena visión. El problema es que muchos no acuden al oftalmólogo hasta notar síntomas, y entonces la enfermedad ya está avanzada. Por eso insisto siempre: aunque veas bien, si eres diabético, revísate cada año.