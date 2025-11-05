"Pregunta a tu enfermera": el mensaje que necesitábamos escuchar de quienes cuidan la salud

No hay salud sin enfermería. Con este mensaje, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) lanza "Pregunta a tu enfermera", una iniciativa que busca acercar la profesión enfermera a la ciudadanía, reconocer el papel esencial que desempeñan en la vida de las personas y reivindicar sus competencias y su valor como profesionales.

Con esta acción, el CODEM da continuidad a su estrategia de comunicación, que destaca no solo el rol de las enfermeras en la asistencia, sino también en la prevención, la educación para la salud y la promoción de hábitos saludables. Además, refuerza el mensaje de campañas anteriores con una propuesta dinámica, fresca y cercana. La campaña, creada por el equipo de comunicación del Colegio, incluye cuatro piezas audiovisuales breves —de apenas 17 segundos— en las que cada vídeo lanza una pregunta cotidiana sobre salud.

La respuesta aparece escrita, letra a letra, hasta formar una palabra que lo resume todo: ENFERMERA. Este juego visual y simbólico encierra un mensaje claro: "En cada pregunta está la respuesta, y la respuesta siempre es la enfermera".

Los vídeos se proyectarán en las pantallas de la Plaza de Callao el viernes, 7 de noviembre, así como en los autobuses urbanos de la EMT durante toda la semana. La iniciativa tendrá también presencia en medios de comunicación —con cuñas y entrevistas en la Cadena COPE y cobertura en Redacción Médica, entre otros— y se difundirá en las redes sociales del Colegio (Instagram, LinkedIn, X y WhatsApp).

"Queremos que la población vuelva a mirar a las enfermeras como su referente de confianza en salud", afirma Pedro Soriano, director de Comunicación del CODEM. "Esta campaña es una declaración de principios", señala.

Las enfermeras trabajan en un sistema cada vez más tensionado

El presidente del CODEM, Jorge Andrada, lo explica con claridad: "Reivindicar la profesión enfermera no es un acto corporativo, sino una apuesta por la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema sanitario". Y destaca que "las enfermeras y enfermeros trabajan en un sistema cada vez más tensionado, marcado por el envejecimiento, la cronicidad y la dependencia".

España —y especialmente Madrid— afronta una situación preocupante: con solo 6,32 enfermeras por cada 1.000 habitantes, la comunidad tiene una de las ratios más bajas de Europa. El CODEM reclama más profesionales, el reconocimiento efectivo de las especialidades enfermeras, una clasificación profesional acorde a su responsabilidad y la adecuación retributiva, además de medidas como la jubilación parcial o la recuperación de las 35 horas semanales.

"La sociedad necesita cuidados altamente cualificados y sostenidos en la evidencia científica. Y confía su bienestar en quienes educan, previenen y acompañan", recuerda Andrada. La campaña "Pregunta a tu enfermera" recuerda que el valor de la enfermería no se mide solo en número de profesionales, sino en su capacidad de acompañar, educar y comunicar y acompañar. En cómo enseñan a la población a cuidar de sí misma.

Con esta acción, el CODEM pone rostro y voz a una profesión imprescindible, pidiendo a la ciudadanía que se acerque a ella con una pregunta sencilla, pero poderosa: ¿Y si la respuesta a tu salud está, precisamente, en tu enfermera?