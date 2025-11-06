¿Puede la vacuna covid proteger a los menores con dermatitis atópica? Un estudio así lo recoge

Los niños con dermatitis atópica pueden experimentar menos infecciones y complicaciones alérgicas si reciben la vacuna contra la Covid-19, según una investigación presentada en la Reunión Científica Anual 2025 del Colegio estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología en Orlando.

Los investigadores realizaron un estudio de cohorte retrospectivo, analizando a 5.758 pacientes pediátricos con dermatitis atópica vacunados y 5.758 no vacunados, menores de 17 años.

Los participantes fueron emparejados según datos demográficos e historial clínico. Se excluyeron los niños con antecedentes de infección por Covid-19 o comorbilidades importantes.

«Nuestro estudio sugiere que la vacunación contra la Covid-19 no solo protege contra el coronavirus, sino que también podría tener beneficios para la salud más amplios en niños con dermatitis atópica», afirma en un comunicado Zhibo Yang, investigador principal del estudio. «Observamos tasas más bajas tanto de afecciones alérgicas como de infecciones entre los vacunados en comparación con sus pares no vacunados», añade.

Así, los niños vacunados presentaron significativamente menos infecciones como otitis media, neumonía, bronquitis, bronquiolitis, sinusitis, infecciones de las vías respiratorias superiores, impétigo, molusco contagioso y otras infecciones cutáneas.

Los riesgos de padecer afecciones alérgicas también fueron menores en los niños vacunados, incluyendo asma, rinitis alérgica, dermatitis de contacto y anafilaxia relacionada con los alimentos.

Desde el momento de la vacunación hasta el inicio de la infección, se observó un retraso en la aparición de varias afecciones, como rinitis alérgica, infecciones virales e infecciones de oído.

Estos hallazgos se suman a un creciente conjunto de evidencias que respaldan la vacunación como una valiosa herramienta para proteger a los niños con afecciones alérgicas crónicas.

«Los resultados indican que la vacunación podría ayudar a reducir la probabilidad de progresión de enfermedades atópicas, como el desarrollo de asma, en niños con eccema», afirma el Dr. Yang.

«Esto refuerza la seguridad y los posibles beneficios adicionales de la vacunación contra la Covid-19 en esta población», añade.