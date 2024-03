Qué es la gonorrea, la infección de transmisión sexual que aumenta en España

El Ministerio de Sanidad de España está estudiando la posibilidad de dar preservativos gratuitos a los jóvenes, con la intención de frenar las infecciones de Transmisión Sexual como el sífilis y la gonorrea.

La Ministra de Sanidad, Monica García, ha explicado en el Senado que ''no tiene sentido que se cubra una vacuna para evitar una infección, pero no un método barrera como el preservativo". La ministra ha anunciado que se está estudiando la posibilidad que el preservativo sea ''gratuito para aquellas franjas de edad jóvenes con menor poder adquisitivo y que presenta unos incrementos importantes en las tasas de ITS''.

Qué es la Gonorrea

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres y se transmite principalmente a través del contacto sexual vaginal, anal u oral con una persona infectada.

Los síntomas de la gonorrea pueden variar, pero en muchos casos incluyen secreción de pus del pene o la vagina, dolor al orinar, inflamación en los genitales y, en las mujeres, sangrado entre periodos menstruales. Sin embargo, es posible que algunas personas infectadas no presenten síntomas, lo que dificulta la detección y el tratamiento temprano.

Si no se trata, la gonorrea puede causar complicaciones graves, como la enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres, que puede resultar en infertilidad o embarazo ectópico, y la inflamación de los conductos deferentes en los hombres, lo que puede provocar infertilidad. Además, la gonorrea aumenta el riesgo de contraer o transmitir otras infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

El tratamiento de la gonorrea generalmente implica la administración de antibióticos, aunque la resistencia a los antibióticos se ha convertido en un problema creciente en algunos lugares. Por lo tanto, es importante que las personas que están en riesgo de contraer gonorrea se sometan regularmente a pruebas de detección y, si se detecta la infección, se sigan las recomendaciones médicas para el tratamiento adecuado y la prevención de la propagación de la enfermedad.