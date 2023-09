¿Qué es lo primero que olvidan las personas con alzhéimer?

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. De hecho, es el más frecuente. Representa entre un 60% y un 70% de los casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este trastorno, que tanto preocupa a la gente en el mundo y España, afecta a aproximadamente 800.000 personas en nuestro país.

El alzhéimer evoluciona lentamente distinguiendo tres fases. En el momento inicial comienza un estado leve de la demencia, que da paso a una segunda etapa donde el estado de la enfermedad es moderado, y una fase final, con un estado grave. Sin embargo, el progreso de la enfermedad es individual y diferente en cada persona. Así pues, cada paciente experimentará una gravedad de síntomas singulares en cada estadio.

Los primeros síntomas suelen incluir fallos en la memoria, la concentración y la atención. Pero, a medida que la enfermedad avanza, los síntomas se agravan, afectando al propio raciocinio. Aparece la desorientación, los cambios en el estado de ánimo (tristeza y depresión) y en el comportamiento (ira donde antes no la había).

En las primeras etapas o niveles intermedios también pueden aparecer delirios (robos o manías persecutorias). Finalmente, las personas con alzhéimer pueden perder completamente el juicio, la capacidad del habla, así como presentar problemas de esfínter o movilidad.

¿Qué es lo primero que olvida la mente de una persona con alzhéimer?

El alzhéimer es una enfermedad difícil de detectar de forma temprana. Las primeras pistas pueden ser imperceptibles y no tienen por qué provocar que salten las alarmas. Al ser un trastorno en el que existe una pérdida de memoria que se va dando poco a poco, lo primero que olvidan las personas con alzhéimer son los acontecimientos recién vividos, como acciones o conversaciones recientes.

Pareja con alzheimer que se apoya mutuamente Freepik Freepik

Los expertos de la Clínica Mayo apuntan en la misma dirección: "Los primeros signos incluyen dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes, pero gradualmente la memoria empeora y se desarrollan otros síntomas a medida que la enfermedad avanza".

Algunos ejemplos son olvidar detalles simples del día a día, como qué se comió en el desayuno o en la comida, si ya tomaron su medicación o si regaron las plantas. Estos olvidos pueden parecer cotidianos y normales, pero también pueden indicar que algo no está funcionando como debería.

Cabe destacar que, al principio, es posible que alguien con la enfermedad reconozca problemas para recordar las cosas y pensar con claridad. Sin embargo, a medida que los síntomas empeoran, hay más posibilidades de que sea un familiar o amigo quien note los problemas.

Por lo general (aunque no siempre sea así), un buen indicativo que distingue los olvidos puntuales de una pérdida de memoria derivada de la demencia, es ser consciente de la existencia de que algo se nos ha olvidado. Por otro lado, el hecho de que el resto de familiares o personas que viven con nosotros no se alarmen con nuestros despistes, nos puede servir como pista de que no deberíamos preocuparnos tanto.

No existe cura para el Alzheimer, pero sí es posible ralentizar su avance. | Fuente: Dreamstime Dreamstime Dreamstime

En cuanto a qué se olvida específicamente, un estudio del Grupo de Búsqueda en Neurociencia Cognitiva, adscrito al Parque Científico de Barcelona, descubrió que las personas con un principio de deterioro cognitivo leve olvidaban con más facilidad palabras que significan objetos frente a palabras que se utilizan para referirnos seres vivos.

Es decir, que es más probable tener más dificultades para recordar palabras relacionadas con herramientas (como "cuchara" o "martillo") y medios de transporte, como "avión", que palabras que se usan para referirse a animales o vegetales, como "abeto" o "gato".

Otra señal que corresponde a la fase inicial del alzhéimer es presentar problemas de memoria que hacen que el paciente repita con frecuencia preguntas que ya han sido respondidas, como por ejemplo qué hay de comer o qué día es hoy.

Según la asociación AFA de Familiares de personas enfermas de alzhéimer y otras demencias, la etapa inicial de la enfermedad corresponde a primeros fallos de memoria, concentración y atención que se evidencian a la hora de llevar a cabo tareas complejas. También se presentan: dificultad para encontrar palabras de nombres y objetos (anomia); los primeros fallos en la coordinación (apraxia) y concentración; cambios de humor, tristeza o ansiedad; o negación de los déficits.

Esto suele traducirse en una disminución en el rendimiento laboral o en la ejecución de tareas domésticas. Sin embargo, el paciente todavía suele poder "vivir de forma independiente y mantener su higiene personal". La duración de está fase está estimada en 3 o 4 años, aunque, como hemos visto anteriormente, esto puede variar en cada persona.