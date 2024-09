Qué son los puntos rojos y con realce que me salen en la piel, ¿debo preocuparme?

La aparición de puntos rojos en la piel se da por muchos factores. De hecho, existen muchas clases de puntos rojos causados por alergias, moretones, factores genéticos, la exposición al calor, desequilibrios hormonales, etc. La mayoría de estos puntos son inofensivos y suelen darse como reacción a diferentes factores. Aparecen principalmente a partir de los 40 años, aunque en algunos casos pueden manifestarse desde los 20 o 30 años.

Estos puntos rojos también son conocidos como angiomas o "puntos rubí", pequeñas dilataciones capilares que se presentan comúnmente en el tronco, los brazos y la cara. En su mayoría, tienen un tamaño reducido, de 1 a 5 milímetros, aunque algunos pueden alcanzar dimensiones mayores. Además de los angiomas, los puntos rojos en la piel pueden ser petequias, pequeñas manchas causadas por hemorragias bajo la piel.

Las petaquias pueden estar asociadas con traumas físicos menores o trastornos sanguíneos, por lo que si se presentan de manera recurrente o con otros síntomas como fiebre o dificultad para respirar, es recomendable consultar a un médico​. Otras condiciones, como la queratosis pilaris, también pueden generar puntos rojos en la piel. Esta afección se debe a la acumulación de keratina en los folículos pilosos, lo que causa pequeñas protuberancias, a menudo en los brazos, muslos o glúteos.

¿Cómo curar estos puntos rojos?

En la mayoría de los casos, no requieren tratamiento, porque suelen desaparecer con el tiempo. Sin embargo, algunas personas desean eliminarlos por motivos estéticos, especialmente cuando se encuentran en zonas visibles como el rostro o las manos. En el caso de que los puntos rojos estén relacionados con otras condiciones, como las petequias, es importante abordar la causa subyacente. De hecho, como se mencionó antes, es recomendable consultar con un médico si se presentan de manera recurrente o acompañadas de otros síntomas como fiebre o fatiga.

Existen varias opciones no invasivas para su eliminación, como la terapia con láser, que destruye los vasos sanguíneos responsables de los angiomas sin dañar la piel circundante. Otra alternativa es la crioterapia, que utiliza nitrógeno líquido para congelar y eliminar estos puntos rojos. También es común el uso de electrocauterización, un procedimiento que aplica corriente eléctrica para destruir los vasos dilatados que forman los angiomas​.

Además de los tratamientos médicos, se puede mejorar la apariencia de la piel y prevenir la aparición de más puntos rojos adoptando ciertos hábitos de cuidado. Mantener la piel bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y usar protector solar de manera constante pueden ayudar a proteger la piel y minimizar el envejecimiento prematuro, uno de los factores que contribuyen a la aparición de los angiomas rubí.

También se recomienda utilizar cremas que contengan ácido glicólico o retinoides, que mejoran la textura de la piel y promueven la regeneración celular.

¿Cuándo debes preocuparte y consultar con un profesional de la salud?

Ya que usualmente estos puntos aparecen por sarpullidos que no generan mayor preocupación, como la miliaria –común en bebés y niños–, que se produce cuando las glándulas sudoríparas se obstruyen, impidiendo que el sudor se libere de manera adecuada, es normal que no requiramos consulta médica. No obstante, si se nota cualquiera de los siguientes síntomas, entonces sabremos que no se trata de ninguna de las causas anteriormente mencionadas y se deben encender un poco las alarmas: