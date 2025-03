Sanidad da luz verde a un nuevo tratamiento para la colitis ulcerosa de moderada a grave

Ir hasta 20 veces al baño al día, incontinencia fecal o tenesmo, que es la sensación de necesitar evacuar pese a haberlo hecho, son algunos de los síntomas de los pacientes que sufren colitis ulcerosa.

Más de 5 millones de personas en el mundo tienen esta enfermedad crónica idiopática del tracto gastrointestinal que cursa en brotes y que tiene un alto impacto en la calidad de vida (depresión, ansiedad fatiga, insomnio, etc.).

En la actualidad, el 41,5% de los pacientes no consigue el control de su enfermedad en nuestro país. Con el fin de revertir esta situación, la compañía biofarmacéutica AbbVie ha anunciado hoy que ya está disponible la nueva y cuarta indicación de un tratamiento cuyo principio activo es risankizumab.

"Es un medicamento destinado a pacientes adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave que han tenido una respuesta inadecuada, han perdido respuesta o han sido intolerantes al tratamiento convencional o a un fármaco biológico", explica Luis Nudelman, director médico de AbbVie España.

"Es un hito porque se trata del primer inhibidor selectivo de la IL-23 aprobado tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn", destaca Nudelman.

"El fármaco cuenta, además, con indicación para psoriasis en placas, artritis psoriásica y enfermedad de Crohn en nuestro país", añade.

Todo un avance, máxime cuando la colitis ulcerosa es una enfermedad crónica por lo que resulta crucial ampliar el arsenal terapéutico para dar respuesta a las necesidades de los pacientes.

Además, esta aprobación va acompañada de una extensión de línea que incluye una nueva presentación: una solución inyectable en cartucho a través de un autoinyector corporal de 180 mg.

"El Ministerio de Sanidad ya ha aprobado la financiación de este medicamento aprobado por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en julio de 2024 y autorizado en EE UU en 2024. Se trata de un fármaco aprobado en la mayoría de países donde operamos", precisa Nudelman.

"La colitis ulcerosa solo afecta al colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que afecta desde la boca hasta el ano. Ambas enfermedades aparecen con frecuencia en gente joven (de 15-30 años), cuya calidad de vida se ve alterada de forma más grave que en gente mayor", explica Federico Argüelles, jefe de sección de Digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena, profesor de la Facultad de Medicina de Sevilla e investigador en todos los programas de desarrollo del tratamiento aprobado.

El doctor explica que los objetivos de tratamiento han ido evolucionando con el paso del tiempo: mejora de los síntomas, remisión clínica, remisión libre de esteroides y curación de mucosa, ya que la remisión endoscópica es un marcador objetivo y una medida de la actividad de la enfermedad en la colitis ulcerosa.

"No solo se trata de mejorar los síntomas. Si la inflamación continúa hay más riesgo de hospitalización, de cáncer colorrectal, etc.", recuerda el doctor Argüelles.

"Y eso es lo que hace risankizumab", añade.

Así, "tras un año de tratamiento, el ensayo, que contó con 1.000 pacientes en la fase de inducción de 12 semanas y unos 500 en la fase de mantenimiento durante 52 semanas, ha permitido saber que aproximadamente el 40% de los pacientes alcanzó la remisión clínica y el 50% logró la curación de mucosa", hace hincapié el doctor.

Además, en las dos primeras semanas ya se logra reducir el número de episodios de incontinencia fecal, de deposiciones nocturnas y de interrupción de sueño.

Esto en gran parte hace que a la semana 12 los pacientes aseguren tener una menor fatiga.

Todo un logro, máxime cuando los participantes del ensayo venían de estar recibiendo otro fármaco que no les funcionaba; es decir, que se trata de pacientes muy graves cuya tasa de respuesta es menor.

Vivir con colitis ulcerosa

Vivir con esta patología crónica no es fácil. Beatriz Mateos Andrés, investigadora del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias en Vizcaya, lo sabe bien. Tiene 30 años y le detectaron la patología 10 años antes.

"Llegué a estar nueve meses de baja. Fue el año más duro de mi vida", afirma.

"Cuando me diagnosticaron -prosigue- me daba vergüenza decírselo a mis amigos, decirles que había ido 15 o 16 veces al baño. La gente piensa que es un dolor de tripa, y no es así. Tener una discapacidad como la mía que es orgánica tiene una ventaja, que es a la vez una desventaja, y es que es una enfermedad invisible".

"Tener que levantarte 3 o 4 veces por la noche hace que cuando te levantes estés hecho polvo", explica esta paciente, que incide en la importancia de la investigación para la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Algo que saben bien en esta compañía biofarmacéutica. Así, según los datos facilitados por Nudelman, "desde el año 2020 han realizado más de 270 ensayos clínicos. El 10% de nuestros estudios en España son en fase 1 y demuestran nuestro compromiso con el paciente".

Y no solo: "Uno de cada 4 empleados de AbbVie España trabaja en I+D. Y en el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales, AbbVie lleva más de 20 años cerca de las personas con estas patologías. Tenemos tres tratamientos, tres alternativas, y los tres aprobados para colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y nuestro compromiso es seguir trabajando e investigando en indicación para población pediátrica", destaca.