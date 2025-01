Las sencillas rutinas que debes mantener a los 70 para parecer más joven de lo que eres

Son muchas las personas que sufren al ver cómo su cuerpo se va deteriorando con el paso del tiempo. No todo el mundo tiene la misma percepción de lo que supone envejecer, ya que además de los evidentes cambios físicos, la actitud ante la vida también es muy importante a la hora de afrontar la misma a partir de determinada edad. Si ya has cumplido los 70 años, o has sobrepasado esa edad, no puedes perderte estos consejos para seguir sintiéndote joven en esta última etapa de tu vida.

La alimentación saludable y el ejercicio son dos de las claves para que logres mantener un buen estado de salud a partir de los 70 años. Debes seguir una dieta equilibrada y rica en proteínas, donde no pueden faltar todas las semanas las frutas y las verduras. La dieta mediterránea es una de las más recomendadas por los expertos, que aseguran que llevar una alimentación saludable puede verse reflejado tanto en tu piel como en tu estado anímico. Son muchos los estudios que afirman que ayuda a reducir el riesgo de demencia, así como a envejecer de forma más lenta.

Hombre mayor haciendo ejercicio PEXELS (Anna Shvets)

También es importante que logres mantener una rutina de ejercicios de forma regular. No es necesario que sometas a tu cuerpo a grandes esfuerzos a la hora de hacer deporte, pero sí es fundamental que al menos practiques algo de ejercicio aeróbico de tres a cinco días por semana. Además de que puede ayudarte a perder peso, aportará innumerables beneficios a tu salud, y te ayudará a combatir los signos del envejecimiento.

El sueño y el sol: claves para mantenerte joven pasados los 70 años

El sueño es otro de los factores que afectará directamente a tu forma de envejecer. Además de afectar a tu estado de ánimo, el hecho de dormir pocas horas puede terminar afectando también a tu estado físico. Por ello es importante mantener un descanso adecuado de forma constante. Esto permitirá que tanto tu cuerpo como tu mente desconecten las horas suficientes para recuperarse de cara al nuevo día. Los expertos recomiendan dormir entre siete y nueve horas al día, y asocian la falta de sueño con signos tan característicos del envejecimiento como lo son las arrugas o las ojeras.

Un experto revela cuál es la temperatura ideal para dormir bien a los 60 años Freepik

Si te gusta tomar el sol, debes saber que esta práctica también puede ayudar a favorecer que aparezcan arrugas en tu piel. Por ello es muy importante proteger la misma con una buena crema solar. Una elevada exposición al sol puede hacer que tu piel envejezca antes de tiempo, además de provocar que aparezcan manchas en ella. Para poder seguir presumiendo de una piel juvenil en esta etapa de tu vida, debes tener mucho cuidado a la hora de exponerte durante mucho tiempo al sol. Los cuidados en tu piel serán fundamentales para que logres mantener una gran apariencia.

La actitud ante la vida también te ayudará a sentirte más joven

Son muchos los psicólogos que inciden en la importancia de mantener una actitud positiva ante la vida. Además de ayudarte a ser más feliz, también puede ser determinante para que sigan sintiéndote más joven de lo que eres. Los expertos aseguran que la positividad está relacionada con una mayor longevidad y estado de salud. La salud mental es un aspecto clave en esta última etapa de la vida, y el hecho de mantener una actitud positiva puede llevarte a tomar mejores decisiones. Esta positividad también se verá reflejada en tu estado físico, y aquellos que te rodean notarán una gran mejora en tu imagen.