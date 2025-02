La tecnología HIFU Focal One revoluciona el cáncer de próstata

Los números confirman que el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los varones, pues se estima que 32.188 hombres serán diagnosticados durante 2025 en nuestro país, según el informe «Las cifras del cáncer en España», publicado esta semana por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en colaboración con la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan). De hecho, este tumor afecta hasta al 25% de los hombres de 50 años y al 80% de los mayores de 80 y, aunque su evolución suele ser lenta, puede tener un impacto significativo en la salud si no se detecta y trata a tiempo. La buena noticia es que, aunque es uno de los cánceres más diagnosticados, su mortalidad resulta relativamente baja gracias a los avances en el diagnóstico temprano y los tratamientos cada vez más innovadores.

Una de las últimas revoluciones que está cambiando el abordaje del cáncer de próstata es el sistema robótico HIFU Focal One, especialmente diseñado para el tratamiento focal de este tumor y que está disponible en nuestro país en ROC Clinic, el primer centro de España en contar con esta tecnología en propiedad en beneficio de los pacientes.

Preservar el tejido sano

En los últimos años, el tratamiento focal del cáncer de próstata se ha convertido en una alternativa a los tratamientos radicales, suponiendo una nueva esperanza para los pacientes. La importancia de este sistema reside en que se trata de una terapia dirigida que se centra exclusivamente en destruir las áreas afectadas por el cáncer dentro de la próstata, sin tratar toda la glándula. Así, su objetivo principal es obtener los mismos resultados oncológicos que los tratamientos radicales, pero preservando el tejido prostático sano y minimizando los efectos secundarios asociados con tratamientos más invasivos como la prostatectomía radical o la radioterapia.

Detalle del HIFU Focal One para cáncer de próstata Archivo

Para lograr este objetivo, esta revolucionaria técnica emplea una tecnología avanzada mediante el uso de ultrasonido focalizado de alta intensidad (HIFU) para atacar el cáncer con alta precisión. De esta manera, y a diferencia de los tratamientos tradicionales como la prostatectomía radical o la radioterapia, que afectan a toda la próstata, la terapia focal se enfoca exclusivamente en el tejido canceroso, preservando las zonas sanas de la glándula y minimizando los efectos secundarios asociados a los tratamientos radicales, como los relacionados con la función sexual y miccional.

«Gracias al HIFU Focal One, los pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento mínimamente invasivo que reduce significativamente el riesgo de incontinencia urinaria y disfunción eréctil, dos de las principales preocupaciones en el tratamiento del cáncer de próstata», asegura el doctor Juan Justo Quintas, subdirector de ROC Clinic y jefe del programa de terapia focal.

Desde hace años, el abordaje personalizado del cáncer resulta la estrategia más eficaz para plantar cara a esta enfermedad, algo que también sucede en el tumor de próstata. De hecho, el sistema robótico HIFU Focal One está diseñado para pacientes con cáncer de próstata de riesgo intermedio, ofreciendo beneficios como una menor incidencia de incontinencia urinaria y disfunción eréctil, un tiempo de recuperación más corto y la posibilidad de repetir el tratamiento si fuera necesario. Pero eso no es todo, ya que la precisión y el control que ofrecen este sistema robótico permite a los médicos dirigir la energía de ultrasonido de alta intensidad con mayor exactitud hacia el tejido tumoral obteniendo una ablación local precisa en una sola sesión, bajo anestesia general en régimen ambulatorio y minimizando el daño a los tejidos sanos circundantes. «Cada caso de cáncer de próstata es único, y el HIFU Focal One nos permite personalizar el tratamiento para cada paciente. Este nivel de precisión resulta esencial para garantizar los mejores resultados clínicos», reconoce el doctor Justo Quintas.

Gracias a la terapia focal, ROC Clinic se consolida como un centro de referencia en tratamientos de cáncer de próstata en España, siendo el único capaz de ofrecer al paciente un programa robótico completo, al nivel de los top 10 mejores hospitales de Estados Unidos. «Adoptar tecnologías como el HIFU Focal One demuestra nuestro compromiso con la innovación médica y con proporcionar a nuestros pacientes tratamientos avanzados que combinan eficacia y bienestar», afirma el doctor Javier Romero Otero, director de ROC Clinic y director del departamento de Urología de HM Hospitales. Y es que, tal y como añade el doctor Justo Quintas, «todo ello nos permite proporcionar a nuestros pacientes acceso continuo a la mejor tecnología disponible».

Ventajas

►Tratamiento focalizado: HIFU Focal One dirige el ultrasonido exclusivamente a las áreas afectadas, minimizando el daño a tejidos sanos.

► Mínimamente invasivo: no implica incisión con bisturí, ni cicatriz, ni radiación, favoreciendo una recuperación más rápida.

► Preserva la calidad de vida: al tratar exclusivamente las áreas afectadas, minimiza el impacto en la continencia urinaria y la función eréctil.

► Posibilidad de repetir: a diferencia de otros tratamientos, puede repetirse si el cáncer reaparece, sin los riesgos acumulativos que conlleva la radioterapia.

► Compatibilidad con otros tratamientos: si es necesario, se pueden realizar tratamientos adicionales sin problemas.