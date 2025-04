«Mi vida es mejor desde que me operé de la vista»

Suena el despertador y lo primero que hace una persona que necesita gafas es tantear con la mano la mesita de noche en busca de sus lentes. Sale de casa y si llueve, sabe que el día se le puede complicar con los cristales empañados. Busca el teléfono móvil en el bolsillo y tiene que alejarlo a una distancia suficiente para poder ver quién le ha escrito el último whatsapp. Queda con un grupo de amigos para hacer deporte y tiene que ponerse lentillas para poder jugar…

Así ha sido la vida de Alberto los últimos 16 años por culpa de su hipermetropía y su presbicia.

Este último defecto ocular aparece como consecuencia del envejecimiento del cristalino, la lente natural del ojo que permite enfocar los objetos a diferentes distancias y que, con el paso del tiempo, se vuelve más rígida y menos flexible.

La presbicia (o vista cansada) es muy común entre la población. De hecho, se calcula que en España unos 17 millones de personas aproximadamente la padecen, especialmente, a partir de los 40 años, cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas: visión borrosa, cansancio ocular, destellos de luz e, incluso, los molestos dolores de cabeza.

«Mi vida era muy incómoda con las gafas: tienes que limpiarlas todos los días, tener cuidado para que no se te rayen los cristales o no se te empañen los días de lluvia y tenía problemas para ver a diferentes distancias, por ejemplo, el periódico, el móvil o la televisión, etc.», explica Alberto.

«Además, siempre he hecho mucho deporte y con las lentillas no me adaptaba al 100%, por lo que terminé necesitando también gafas graduadas adaptadas», añade Alberto.

Corregir la vista cansada

Hasta el momento, los pacientes con presbicia como Alberto podían operarse la vista con las lentes intraoculares que había en el mercado, que si bien solucionaban su problema de visión, en ocasiones no lograban el máximo confort y el rango de visión de lejos, intermedio y cerca tenía cambios abruptos.

Pero la tecnología avanza y en estos momentos ya están disponibles en el mercado unas nuevas lentes intraoculares para corregir la presbicia, que han sido diseñadas con inteligencia artificial (IA) y de las que Vithas ha sido pionero en su utilización. En concreto, el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria, el Hospital Vithas Alicante y el Hospital Vithas Medimar está operando la presbicia de sus pacientes con estas nuevas lentes con un diseño óptico en espiral.

Las nuevas lentes intraoculares diseñadas con inteligencia artificial evitan las transiciones abruptas entre la visión de cerca, lejos e intermedia.

«Esta novedad permite ofrecer una visión más natural, sin variación de luz en cada posición en la curva de desenfoque (visión lejana, intermedia y cercana) y con un rango más suave, continuo y sin transiciones abruptas en todas las distancias», explica el doctor Alfonso Arias, director del Instituto Oftalmológico Vithas (INOV) en los hospitales Vithas Arturo Soria, Alicante y Medimar, y especialista con más de 30 años de experiencia en su rama.

«Además –prosigue el experto–, disminuye las disfotopsias (fenómenos visuales como halos, deslumbramientos, etc.)».

Garantía hospitalaria

Disponer de la última tecnología en Oftalmología y poder operarse en un centro hospitalario fueron las principales razones de Alberto para elegir Vithas. «Llevaba años queriendo operarme y como me habían hablado muy bien de este equipo médico, llamé para citarme en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria», explica Alberto.

«En menos de 15 días –continúa–, ya me habían dado cita y me había operado con el doctor Arias y, actualmente, hago una vida sin gafas».

Para el paciente, Vithas es «una garantía hospitalaria», por lo que Alberto no duda en recomendar a otras personas en su misma situación a perder de vista las gafas, ya que la intervención no requiere ingreso hospitalario y en pocos días se puede recuperar la visión. «Mi vida es mejor desde que me operé», asegura.

«La presbicia es una enfermedad muy prevalente en nuestro país, tanto es así, que un tercio de la población en España la padece y necesita gafas para visión cercana», asegura el doctor Arias.

«Las nuevas lentes intraoculares diseñadas con inteligencia artificial permiten un nuevo enfoque en la cirugía de la presbicia y abre la posibilidad a los pacientes de vivir con independencia de las gafas», concluye el especialista y director del Instituto Oftalmológico Vithas.