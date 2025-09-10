Las 10 mejores ciudades del mundo para vivir en 2025: ¿Hay alguna española en la lista?

Estas 10 ciudades han encabezado una lista por ser las mejores para vivir este año, y la número uno es un destino de renombre mundial que puede estar muy cerca de ti. Una nueva investigación ha revelado cuáles son las urbes que ofrecen la mejor calidad de vida, ya sean grandes metrópolis o tranquilos enclaves junto al mar.

El ranking se basa en un análisis realizado por la consultora canadiense Resonance de 270 ciudades y se centra en su habitabilidad, diversidad, infraestructura, oportunidades laborales y prosperidad, entre otros factores clave. Los datos recopilados combinan estadísticas básicas con información generada por los propios usuarios, lo que permitió evaluar la calidad de cada lugar. El estudio dio como resultado la publicación del informe anual de la firma, que clasifica a 100 ciudades con poblaciones superiores al millón de habitantes.

Estas fueron las 10 primeras en la lista…

10. Sídney, Australia

En el límite del top 10, Sídney ofrece una alta calidad de vida gracias a sus hermosas playas, estilo de vida al aire libre y sólida economía. La ciudad combina belleza natural con sofisticación urbana, lo que la hace a la vez relajante y dinámica.

9. Berlín, Alemania

Berlín es conocida por su mentalidad progresista, su floreciente escena de startups y un costo de vida más asequible en comparación con otras grandes ciudades. Sus barrios diversos y su rica historia cultural atraen a creativos y profesionales de todo el mundo.

8. Barcelona, España

Hogar de una arquitectura mundialmente famosa, Barcelona es reconocida por su ritmo de vida relajado, su clima cálido y sus hermosas calles llenas de encanto. La ciudad combina la vida junto al mar con impresionantes paisajes urbanos, en especial gracias a las obras icónicas de Gaudí.

7. Madrid, España

Madrid presume de un ambiente animado, buen clima y un costo de vida relativamente asequible para ser una gran capital europea. El amor de la ciudad por el arte, el deporte y la vida social la convierte en un lugar acogedor y lleno de energía.

6. Roma, Italia

Italia se caracteriza por su fuerte sentido cultural y sus múltiples monumentos icónicos. Roma es una ciudad impresionante con una historia inigualable de la que la gente nunca se cansa. Ofrece una combinación fascinante de antigüedad y vida cotidiana vibrante, con arquitectura deslumbrante y una gastronomía reconocida mundialmente.

5. Singapur, Singapur

Singapur destaca por su alta calidad de vida, entorno limpio y servicios públicos excepcionales. Con una economía sólida y una sociedad multicultural, es un destino ideal tanto para profesionales como para familias.

4. Tokio, Japón

Tokio es una metrópolis futurista conocida por su limpieza e infraestructura impecable. Equilibra la tecnología de vanguardia con tradiciones centenarias, ofreciendo un estilo de vida único e increíblemente eficiente.

3. París, Francia

La ciudad del amor ocupa el tercer lugar de la lista, y no sorprende que esta ciudad atemporal sea reconocida como una de las mejores. Es famosa por su cultura y encanto, que hacen que la vida diaria parezca sacada de una película.

2. Nueva York, Estados Unidos

Conocida como "La ciudad que nunca duerme", Nueva York es un centro mundial de finanzas, medios, arte e innovación. Sus barrios vibrantes y opciones de entretenimiento interminables crean un estilo de vida urbano inigualable.

1. Londres, Inglaterra

Londres ofrece una mezcla única de historia, cultura y comodidades modernas, con museos de talla mundial, amplios parques y una variada escena gastronómica. Su excelente transporte público y conectividad global la convierten en un lugar ideal para profesionales, estudiantes y familias.