Colocan cabezas de cerdo frente a varias mezquitas de París

Varias cabezas de cerdo fueron descubiertas frente a mezquitas en París y sus alrededores y han dado lugar a la apertura de una investigación a cargo de la brigada criminal por "incitación al odio agravada por la discriminación basada en la pertenencia a una raza o religión" .

El primer descubrimiento tuvo lugar frente a la mezquita Anwar El-Madina, en la rue Étienne-Marey, en el distrito 20 de París. Los fieles que se dirigían a la oración matutina encontraron una cabeza de cerdo tirada en el suelo manchada con tinta azul. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre de aspecto europeo, vestido de negro, con una mochila negra y una gran bolsa blanca.

También en París, otra mezquita en el distrito XV fue atacada, al igual que una mezquita del siglo XVIII donde se encontró una cabeza de cerdo en una maleta. En los alrededores, la fiscalía parisina confirmó incidentes similares en Montrouge (Hauts-de-Seine), Montreuil (Seine-Saint-Denis) y Malakoff (Hauts-de-Seine). En Montreuil, frente a la mezquita Islah, se descubrió una cabeza de cerdo con la inscripción "Macron" en letras azules . En Malakoff, una cámara grabó a un hombre enmascarado con boina colocando una cabeza de cerdo.

.

La Gran Mezquita de París reaccionó en un comunicado a través de su rector, Chems-eddine Hafiz: "La Gran Mezquita de París condena en los términos más enérgicos los actos islamófobos perpetrados anoche" , denunciando "una nueva y triste etapa en el aumento del odio antimusulmán" y llamando a la "conciencia y la solidaridad nacional contra esta peligrosa trayectoria" .