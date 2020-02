El médico-youtuber español que combate las “fake news” desde el epicentro del coronavirus

Su nombre es Pau Mateo y, además de médico de urgencias, él se describe como youtuber por su labor de divulgador científico a través del canal Diario de un MIR. El doctor Mateo trabaja en el hospital de Piacenza, una de las ciudades de Italia más afectadas por el brote. Desde allí, y casi a diario, envía mensajes de tranquilidad sobre la expansión del virus. Sus vídeos, en los que asegura que “hay que alertar pero no alarmar” se han vuelto virales en Twitter y en su canal de youtube se han disparado el número de visualizaciones.

A pesar de encontrarse en una de la ciudades más afectadas por el COVID-19, este médico catalán mantiene la calma e intenta cada día en redes sociales desmontar algunas de las fake news que han provocado compras de pánico en los focos de contagio, así como el agotamiento en farmacias de tapabocas y gel desinfectante para manos. “Hay que estar informados pero no alarmados”, afirma.

“¡Tranquilidad! Lo peor que podría pasar es que muchos nos infectemos, como con la gripe, y que sea algo contra lo que todos los años nos tengamos que vacunar. Sobre todo tranquilidad! No pasa nada, es un catarro más! O sea, no estamos hablando del ebola, no estamos hablando de VIH.”, afirma uno de sus videos más “retuiteados”.

MENSAJE DE UN MÉDICO DESDE LA ZONA CERO DE #CORONAVIRUS EN ITALIA



Por favor, compartid el vídeo todo lo que podáis. La tranquilidad y el hacer las cosas ordenadas y lógicas es crucial en este momento. Os seguiré informando desde el epicentro!



— Pau Mateo, M.D. (@fateuser) February 24, 2020

Mateo afirma además que la letalidad de este nuevo virus no supera el 2 por ciento y que posiblemente acabe siendo una enfermedad cíclica más como un resfriado o una gripe. En este sentido, Pau recuerda que la sintomatología del coronavirus, muy similar a la de un catarro o una gripe común, puede provocar que algunas personas hayan pasado la enfermedad y no se hayan enterado y subraya “las muertes que desgraciadamente se están registrando corresponden en su inmensa mayoría a pacientes con otras importantes patologías y de edad avanzada”.

No obstante, y tras la llamada a la calma, el médico catalán también aprovecha las redes sociales para transmitir algunas pautas de prevención que conviene seguir: " Es menester tomar medidas de prevención que son las prácticas de higiene común a las que ya hay que estar acostumbrados, como lavarse las manos, y no llevarse las manos a la cara si no están limpias. En caso de presentar síntomas de una enfermedad respiratoria, hay que quedarse en casa, toser y estornudar contra el brazo y reducir las interacciones con la gente en la medida de lo posible. Si no hay síntomas, no es necesario usar un tapabocas".

Mientras el virus se extiende por Europa, este doctor asegura que seguirá luchando para que se imponga el sentido común frente a las “fake news” y algunos enfoques mediáticos.