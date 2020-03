Llamamiento desesperado de médicos de Alicante: “Manden aviones donde sea”

Un grupo de médicos de la facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández ha dirigido una carta a las autoridades, ciudadanos y a sus propios compañeros en la que alertan de la actual situación en la que nos encontramos en la lucha contra el coronavirus. Consideran que, si no se toman medidas drásticas “la situación en diez días puede ser mucho peor que la de Italia”, según afirma su portavoz. Aseguran que hay que tomar decisiones que pueden no ser populares, pero que “hay que prepararse y reducir la curva”.

Piden a las autoridades que busquen material sanitario de protección donde sea, “porque no hay material suficiente, ni estamos cerca. Traigan material”, advierten. No dudan en rogar que “se manden aviones del Ejército a donde sea o como crean que se pueda hacer mejor, pero que llegue, y pronto”. Otra de sus peticiones más destacadas es que “saquen a la gente de la calle. Trabajo presencial solo en las empresas que sea estrictamente necesario para manejo de la crisis”.

Piden que usen su experiencia como profesionales sanitarios, ya que muchos “somos especialistas en manejo de crisis”, y que “hagan caso a los clínicos, sumen a la toma de decisiones de cada área de salud a especialistas en primaria, urgencias, interna , manejo de críticos y adjuntos de enfermería”.

En el escrito también se piden medidas a los ciudadanos, ya que consideran que “hay muchas personas en la calle, muchas más de las que debería”, muchas de ellas voluntariamente. “No reduciremos la carga viral sin un mayor esfuerzo colectivo, a mayor carga viral más enfermos, más contagio, más complicaciones”, se afirma en la misiva. Piden que se respete el confinamiento, recuerdan que hay que lavarse las manos con frecuencia y reducir el tiempo de estancia en la calle al mínimo (por ese motivo recalcan que no se debe sacar al perro más allá del tiempo que necesita).

Aconsejan comprar una vez por semana si es posible, no acudir a las Urgencias hospitalarias “sin haber hablado antes con su médico de atención primaria”, y no asistir a citas hospitalarias “que no sean estrictamente necesarias”, entre las que incluyen intervenciones quirúrgicas de patologías leves, ya que que “donde más probabilidad tienen de contagiarse va a ser en su hospital de referencia”.