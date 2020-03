Entrevista con Ignacio Valle, presidente de la Real Federación Española de Caza

-¿Cuál es la función principal de la RFEC?

-Defender y promocionar la actividad cinegética ante la sociedad, las administraciones públicas y los medios de comunicación

-¿Por qué es necesaria esta Federación?

-Porque todos los cazadores necesitan un organismo fuerte y consolidado que pueda defender sus intereses a nivel estatal y europeo. Si no existiera la Federación, habría que inventarla.

-¿Qué beneficios aporta a un cazador el hecho de federarse? ¿qué requisitos tiene que cumplir y cómo puede hacerlo?

-Los cazadores hoy en día necesitamos un organismo fuerte que defienda los intereses de los cazadores ante las administraciones, los medios de comunicación y nos proteja de los continuos ataques y amenazas diarias que recibimos. Eso hacen las Federaciones de Caza. Aparte de esto, la licencia federativa incluye el seguro de caza más completo, el poder participar en competiciones, asesoramiento legal y técnico, que la propia Federación te gestione los permisos y los de la sociedad de cazadores, así como ventajas y descuentos en jornadas de caza o en diversos productos o servicios.

El único requisito para federarse es tener ganas de defender nuestra actividad. Actualmente, deberíamos estar todos federados, sí o sí. Para federarte sólo tienes que ponerte en contacto con tu Federación Autonómica de Caza y ellos se encargan de tramitarlo en un momento.

-¿Es la caza un deporte?

-Así está reconocido oficialmente por el Consejo Superior de Deportes. Para nosotros es más que un deporte: es una pasión, una forma de vida, una tradición…

-¿Por qué es necesaria la caza?

-La caza es necesaria por muchos factores, pero es imprescindible hoy en día porque regula los ecosistemas. Lo estamos viendo en Guadarrama, donde la prohibición de la caza ha ocasionado una sobrepoblación de cabras monteses: falta de vegetación, desertificación del terreno y aparición de enfermedades como la sarna. Nos guste o no, el hombre ha intervenido en la naturaleza y es una utopía suponer que las poblaciones se regularán solas.

Hablando de sobrepoblaciones, hay que destacar el papel fundamental que jugamos para frenar las plagas, como las de jabalíes o las de conejos. Hace poco hemos conocido que, gracias a que los cazadores han abatido 200.000 conejos en 4 meses en una zona de Aragón, el Gobierno regional se ha ahorrado más de 20 millones de euros. Con el crecimiento de la población del jabalí es mayor el riesgo de entrada de la peste porcina africana, imaginemos lo que ocurriría si no se cazara… Con el tema del lobo ocurre igual, los ataques al ganado serían constantes y la ganadería extensiva estaría en peligro de extinción.

La caza es necesaria para que junto a la agricultura y la ganadería sigan siendo motores de desarrollo del mundo rural: la caza genera casi 200.000 puestos de trabajo y 5,8 millones de euros al año. Ahora, que está de moda la “España Vaciada”, debería reconocerse el papel fundamental que juega la actividad cinegética contra la despoblación; de hecho, hay muchos pueblos en España donde sus mayores ingresos económicos y muchos de sus empleos provienen directamente de la actividad cinegética.

-¿Qué aporta la caza a nuestro entorno?

-Los cazadores llevamos mucho tiempo diciendo que la caza es una actividad de ocio saludable. Al salir de caza te olvidas de los problemas y, además, realizas una actividad física que siempre viene bien para mantenernos en forma.

Otro aspecto fundamental de la caza es que genera cohesión social: hay muchos pueblos de la “España Vaciada” donde la gente tiene que esperar al fin de semana a reunirse con la cuadrilla para poder salir a cazar, contar anécdotas y pasar un día entre amigos.

No olvidemos tampoco el dinero y empleo qué aporta a los pueblos: la actividad cinegética hoy es más necesaria que nunca.

-¿Qué puede aportar la caza en la lucha contra el cambio climático?

-La caza juega un papel fundamental: la carne de caza cumple los requisitos de la ONU para luchar contra el cambio climático por su carácter natural y sostenible, los cazadores abastecemos con agua y comida a los animales en épocas de sequía prolongada ocasionadas por el cambio climático… Y otro aspecto que consideramos imprescindible es la limpieza de los montes para evitar incendios forestales que cada vez son mayores por el cambio climático. Los incendios se apagan en invierno, no en verano.

-Haciendo autocrítica, ¿qué aspectos negativos hay en la caza? ¿Qué se puede hacer para mejorarlos?

-Furtivismo y las redes sociales. Lo que tenemos que hacer los cazadores es denunciar todo acto que atente contra la flora y la fauna y no dejar que nos ataquen injustificadamente en redes sociales. Practicamos una actividad sana, deportiva, ética, que equilibra los ecosistemas, genera empleo y riqueza en el mundo rural, y no podemos dejar que viertan más insultos y mentiras sobre nosotros.

-¿Qué medidas creen que se deben tomar para solucionar problemas como la caza furtiva o el abandono o maltrato de perros de caza?

-Denunciarlo, colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los agentes medioambientales y el SEPRONA (cuerpo al que considero que hay que dotar de más personal y guardería). Otra de las peticiones que llevamos mucho tiempo realizando los cazadores es un endurecimiento del Código Penal para estos tipos de delitos.

-¿En qué posición se encuentran con los animalistas o con partidos como PACMA que piden abiertamente la prohibición de la actividad cinegética?

-Con partidos de ideología radical unidireccional que no respetan al resto de los ciudadanos no podemos tener ningún punto de encuentro. Sólo pedimos respeto a nuestra actividad, como hacemos nosotros con su forma de pensar. Partidos como Pacma piden la prohibición de la caza porque desconocen todo lo que tiene que ver con el mundo rural, su voto sólo procede de personas que viven en las grandes ciudades y desconocen totalmente la realidad del mundo rural.

-¿Qué soluciones proponen ante la problemática que ocasiona a la caza las modernas prácticas agrícolas?

-Llevamos años solicitando entrar en la negociación de la PAC precisamente para esto. Necesitamos una agricultura sostenible medioambientalmente que no merme las poblaciones de las especies de caza menor como la perdiz roja.

-¿Cuáles son sus principales reivindicaciones políticas? (creación de nuevas leyes, modificación de las mismas, etc.)

- Licencia interautonómica estatal.

- Leyes de bienestar animal justas que contemplen la actividad cinegética, agrícola y ganadera con respeto a los que la practican y a los animales.

- Entrar en la negociación de la PAC para luchar por una agricultura sostenible con el medio ambiente.

- Los cazadores tenemos que tener escuchados en las distintas leyes o normativas que nos afectan.

- Nuevo reglamento de armas adaptado a la normativa europea.

- Ser valorados por el Ministerio de Transición Ecológica y que no escuche solo a una parte de la sociedad.

- La utilización de plomo en la caza tiene que ser decidida por criterios científicos y no ideológicos, y debe valorarse mientras no haya alternativa viable.

- Control poblacional en parques nacionales por cazadores, bajo las directrices del parque, que supone un gran ahorro a las arcas estatales.

- Aumentar los delitos por maltrato animal.

- Incluir en el código penal el delito de boicot a las cacerías.

- Que sean castigados delitos de odio y amenazas a cazadores en las redes sociales.

- Gestión del lobo y de la tórtola, defensa de modalidades de caza tradicionales como el silvestrismo o el parany, etc.

-Actualmente los cazadores pueden solicitar la licencia de caza interautonómica que le permite cazar en varias Comunidades Autónomas: Aragón, Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia ¿Qué acogida está teniendo esta licencia? ¿Por qué no se adhieren a esta licencia el resto de Comunidades Autónomas?

-La acogida está siendo fantástica. No se podía entender que los cazadores necesitaran una licencia distinta para cada comunidad. Una de nuestras peticiones a los partidos políticos era la implantación de la licencia interautonómica en todo el territorio nacional.

La adhesión o no de las CCAA a esta licencia única es una cuestión política.

-¿Qué función tiene la Escuela Nacional de Caza? ¿A quién están dirigidos sus cursos?

-Mantener al cazador federado formado y al día de las últimas técnicas y novedades, tanto en el tiro como en el resto de modalidades que enseñamos. Son los propios cazadores los que nos mandan sugerencias de cursos, de adiestramiento de perros, guardas de caza, tiros, cocina con carne de caza… También da apoyo a todas las federaciones autonómicas que no tienen escuela de caza. Los cursos están dirigidos a todos los cazadores federados.

-La RFEC organiza hasta 17 competiciones distintas; desde la caza menor con perro, la perdiz con reclamo, cetrería o agility entre otros muchos ¿Qué acogida tienen estos campeonatos?

-Muy buena, cada año el nivel es mayor y van evolucionando a lo que sería una caza ética y sostenible.

-¿Qué modalidad de caza tiene más seguimiento? ¿Cuáles están en auge?

-Sin duda, la caza menor con perro. Aunque bien es cierto que la caza del jabalí en batida o montería y la caza de la becada son modalidades que en los últimos años están generando un gran interés.

¿Qué consejos le daría a alguien que quiere hacerse cazador, pero no conoce a nadie que practique esta actividad ni sabe por dónde empezar?

Que se acerquen a cualquier Federación de Caza Autonómica, que ahí le vamos a echar una mano encantados.

-Ya hay casos como el del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama donde la cabra montés está alcanzando niveles de superpoblación o de otras zona protegidas de España donde aparecen epizootias como la sarna. ¿Qué ideas proponen para aquellas reservas o parques naturales en los que está prohibida la caza actualmente?, ¿hay alguna alternativa a la caza?

-Se demuestra que las teorías animalistas fallan totalmente. Para el control de las especies no hay alternativa a la caza. Que el control se haga por cazadores y no por empresas privadas o guardería, que no ha dado resultado.

-¿En qué posición se encuentra actualmente el lobo como especie cinegética en nuestro país? ¿Cree que debe cazarse?

-Las poblaciones están en aumento y la pervivencia del lobo, aunque parezca una paradoja, pasa por su caza. Los ganaderos están dispuestos a que haya lobos en tanto en cuanto sus daños sean socialmente aceptables.

-¿Quiere citar algún tema que crea de interés o alguna opinión que desee expresar que no hayamos tratado en esta entrevista?

-La Real Federación Española de Caza y las Federaciones Autonómicas estamos abiertas al diálogo con todo tipo de asociaciones, fundaciones, etc., tanto de ámbito científico como conservacionista, porque creemos que el camino hay que andarlo todos juntos.