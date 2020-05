Los siete cultivos que mejoran la caza

A la hora de elegir que cultivos implantar en el coto para favorecer la caza en el mismo deberíamos contar con un profesional que nos asesore y que lo incluya en el Plan Técnico de Caza. Elegir un cultivo u otro depende de razones de adaptación (climatología, tipo de suelo, cantidad de agua disponible, etc.), de mercado o simplemente del ganado al que está destinado y es el propio agricultor el que decide su elección.

Las condiciones climatológicas no las vamos a poder controlar, el que llueva o tengamos un invierno seco no es competencia del hombre así que aquellos otros factores que podemos manipular debemos manejarlos con conciencia y seriedad.

Los cultivos que pueden favorecer a las especies cinegéticas no lo serán sólo porque proporcionen alimento al animal sino también porque constituyen un ecosistema propio que es el idóneo para esas especies en cada zona. Dependiendo de cada zona de España los cultivos tradicionales varían. En el norte los calendarios son distintos a los del sur o la meseta central. Esta diferencia de calendarios se debe simplemente al clima. Cuanto más nos situemos al norte, el frío por regla general suele ser mayor así como el aumento de las temperaturas llegada la primavera suele ser más tardía. La planta necesita de luz y cierta temperatura en las primeras semanas de vida que es cuando más delicada es, luego en las zonas septentrionales deberemos retrasar un poco la siembra de modo que un mismo cultivo no se desarrolla igual en Segovia que en Murcia, ni en Asturias que en Toledo y donde se siembra la patata o el maíz en el norte nada tiene que ver con las llanuras cerealistas de las Castillas o sus viñedos o con los olivares de Andalucía. Esa es la mayor de las riquezas de España, lo que hace que tengamos una gran calidad de especies cinegéticas en nuestras tierras siendo la envidia de muchos cazadores extranjeros que cada año visitan nuestras latitudes.

No obstante, tampoco debemos tener miedo en implantar un nuevo cultivo en la zona si con ello ayudamos a la caza y no perjudicamos el medio.

A continuación, resumimos los siete cultivos más importantes, sus fechas, y sus ventajas e inconvenientes.

Trigo

Es el cereal por excelencia del que se alimentan codornices, faisanes, perdices, jabalíes, etc. y el que no debe faltar en nuestros terrenos si en la media veda solemos sacarle buen partido a nuestro coto con la africana. Si sembramos varias parcelas de trigo y además podemos permitirnos dejar la paja sin recoger estaremos invitando a la codorniz a que se quede aún más tiempo en nuestras tierras. Si además dejamos linderos y ribazos con vegetación nos aseguraremos de que la concentración de codornices en nuestro coto será incluso mayor. El jabalí será el otro gran beneficiado de que sembremos este cereal, por las noches se internará entre el trigo y comerá hasta saciarse suponiéndole una fuente de alimento extraordinaria.

En nuestro país el trigo de invierno es el que se adapta bien a todas nuestras latitudes, se siembra en otoño y se cosecha a principios de verano necesitando de climas suaves. El momento más conveniente para realizar la siega es aquel en que los tallos han perdido por completo su color verde y el grano tiene suficiente consistencia, pero no debemos tener prisa alguna en la cosecha si lo que queremos es favorecer a las especies cinegéticas. Dar un par de semanas más al cultivo beneficiará sobre todo a la codorniz.

Especies beneficiadas : codornices y jabalíes.

Ventajas : es un cultivo sencillo, no precisa de muchos cuidados y muy útil para las especies cinegéticas.

Inconvenientes : una mala ubicación del mismo no atraerá a los jabalíes.

Maíz

Se trata de un cultivo muy extendido que supone una gran fuente de alimento para la perdiz y el jabalí; basta con facilitarle el acceso al suido a estos cultivos para comprobar los importantes daños que en ellos provoca. Para el pequeño conejo de monte los tiernos brotes de esta planta así como sus hojas suponen también un bocado apetecible. También las torcaces de haberlas se alimentarán de este cultivo. El maíz es una planta que dada su elevada longitud –puede llegar hasta los 4 metros- y sus grandes y largas hojas, supone un refugio natural para cualquier animal.

El maíz lo sembraremos en plena primavera, por el mes de mayo y lo recogeremos llegado el otoño, en octubre. El maíz requiere para su crecimiento una temperatura de 25 a 30ºC y una gran incidencia de luz solar (su rendimiento es más bajo en climas húmedos). Desde que se siembran las semillas hasta la aparición de los primeros brotes, de los cuales pueden alimentarse las perdices transcurre un tiempo de 8 a 10 días. El maíz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos cinco litros por metro cuadrado al día por lo que si no disponemos de lluvia abundante o riego para el cultivo no es una buena elección.

Especies beneficiadas : conejos y jabalíes.

Ventajas : es un refugio perfecto para los animales.

Inconvenientes : necesita mucha agua.

Girasol

Los frutos del girasol son altos en proteínas y por lo tanto demandados por las aves cinegéticas durante el verano ya que la hierba al florecer y secarse pierde la mayor parte de su valor nutritivo. Para las palomas, faisanes y perdices supone un buen refugio que les aporta tranquilidad así como alimento en abundancia.

No obstante, no solo las aves sacarán beneficio del girasol, todo animal presente en el coto puede aprovecharse de este cultivo, desde el omnipresente jabalí hasta el conejo.

Técnicamente se recomienda sembrar a partir del momento en que la temperatura del suelo alcance los 7-10º C. En la práctica esto significa fechas muy diferentes según la región de cultivo: desde finales de febrero en Andalucía Occidental hasta finales de mayo o principios de junio en zonas altas de la Meseta Norte, Ebro y Cataluña. En la zona Centro se puede sembrar desde el principio de abril aunque si no disponemos de mucha agua retrasar un poco esta siembra hará que la planta pase por el periodo de máximas necesidades de agua pasados los fuertes calores de julio. Además de esta manera tendremos el cultivo en mejor desarrollo para la apertura de la media veda a mediados de agosto.

Especies beneficiadas : perdices, palomas, faisanes.

Ventajas : genera una querencia en la caza volátil.

Inconvenientes : la cosecha se ve muy mermada por la acción de los pájaros.

Patata

Al jabalí le encantan las patatas prefiriendo las tiernas, aquellas que al no superar el tamaño de una nuez son jugosas. Visitará por las noches este cultivo y con su fuerte morro escarbará el suelo en busca de los tubérculos dejándonos como inconveniente el enorme destrozo del cultivo con plantas rotas y suelo levantado.

En primer lugar, debemos distinguir los distintos ciclos del cultivo:

Patatas tempranas: con un ciclo de 90-120 días sembrando en febrero-marzo y cosechando en julio-septiembre.

Patatas semitardías: con un ciclo de 120-150 días sembrando en marzo-abril y cosechando en septiembre-octubre.

Patatas tardías: con un ciclo de 150-200 días sembrando en mayo-junio y cosechando en enero-febrero.

La época de la plantación varía mucho de una provincia a otra. Lo más general es que la siembra de patatas tempranas se haga en febrero y marzo, y la de las tardías en mayo y junio; hasta julio se alarga en Badajoz. En las comarcas altas y frías del interior (Ávila, Segovia, Soria, Teruel, Huesca), lo más frecuente es que se reduzca el periodo de siembra a los meses de abril y mayo. Por el contrario en las zonas del litoral que se caracterizan por un clima benigno, la plantación de las variedades tempranas se adelanta mucho, hasta enero (Coruña, Pontevedra, Murcia) y aún hasta diciembre (Málaga, Almería).

Todo esto es interesante para saber cuándo queremos disponer de patatas en el terreno. Bien planificado podemos tener patatas en nuestro coto durante muchos meses.

Especies beneficiadas : jabalíes.

Ventajas : cultivo sencillo.

Inconvenientes : los daños suelen ser altos.

Vid

Un viñedo supone un terreno en el que las principales especies de la menor –perdiz roja, conejo, liebre- encuentran tranquilidad mientras se alimentan. Supone un cazadero mítico en nuestro país donde la caza en mano da muchas satisfacciones. El conejo es el principal beneficiado de la implantación de un viñedo ya que estos pequeños mamíferos presentan especial predilección por los brotes de las cepas.

El cultivo de la vid requiere de un gran conocimiento del mismo, así como de muchas operaciones y cuidados durante todo el año por parte del agricultor luego no es aconsejable implantarlo en el coto si no disponemos de conocimientos necesarios o no podemos disponer de quien los tenga y cuide del viñedo. También debemos tener en cuenta que una vez plantemos la vid no entra en producción hasta el cuarto o quinto año.

Este cultivo es un ciclo anual. La entrada en vegetación se produce en la primavera y la vendimia o recogida de la uva en septiembre. Tras la vendimia viene la fase de reposo o letargo de la vid en la que debe prepararse el terreno de nuevo añadiendo las sales necesarias o las enmiendas que necesiten las plantas para después y durante el invierno hacer la poda.

Especies beneficiadas : toda la caza menor.

Ventajas : la caza menor suele estar presente en estas zonas.

Inconvenientes : es un cultivo complicado y necesita de muchos cuidados.

Olivo

Un olivar supone otro terreno mítico de una jornada de caza. Es el principal cultivo para el zorzal. Se alimenta de su fruto así como de los insectos que en este árbol habitan. Conejos y liebres suelen roer los pequeños brotes al pie de los pequeños olivos e incluso los jabalíes levantan la tierra en busca de ricas raíces a los pies de este árbol.

El olivo es una especie muy rústica, de fácil cultivo, por lo que se ha instalado en terrenos marginales. España cuenta con olivares repartidos en todo el territorio a excepción de Galicia, Asturias y Cantabria siendo Andalucía la comunidad con más olivos; más del 60% del olivar nacional es andaluz. Es una planta ávida de luz y muy resistente a la sequía y a los suelos calizos y es muy tolerante a la salinidad.

La instauración de este cultivo se hace mediante plantones, es decir plantas que adquirimos ya formadas y cuyo cepellón introducimos en un agujero hecho en la tierra. Este plantón que podemos comprar en un vivero debe tener una altura de un metro y un año o año y medio para que se afiance bien en el lugar. En octubre-noviembre se da la cosecha de la aceituna.

Especies beneficiadas : zorzales.

Ventajas : una vez implantado no requiere muchas atenciones.

Inconvenientes : implantarlo es caro y trabajoso.

Frutales

Hay una amplísima variedad de frutales en nuestro país y sus frutos hacen las delicias de muchas aves además de proporcionarles un cobijo natural. Los árboles frutales de pequeño porte son también un manjar para los conejos.

Si queremos implantar algunos frutales en nuestras tierras lo haremos comprando la planta a un vivero y a partir del segundo año ya podemos disponer de frutos en el pequeño árbol. Manzanos, perales, ciruelos… nos darán sus frutos en el verano, apareciendo por julio agosto y podrán ser recogidos desde agosto hasta septiembre por regla general. No necesitan de muchos cuidados y es un cultivo para muchos años.

Especies beneficiadas : palomas.

Ventajas : sus ricos frutos.