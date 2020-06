Así es la caza en círculo

Una de las maneras de pasar una jornada de caza en cuadrilla es organizándose para cazar en círculo. Este tipo de caza proviene de la zona fronteriza entre Francia y Alemania donde se aplica para cazar liebres, perdices y faisanes y es también llamada caza en “kessel”. Las llanuras de esa zona propiciaron la invención de este tipo de batida que con el tiempo ha llegado a la península.

En qué consiste

Para llevar a cabo este tipo de caza se necesita de un terreno amplio y abierto, de un buen grupo de cazadores y de unas medidas de seguridad muy estrictas para no acabar el día con algún susto.

Para ello los ojeadores que desean batir un determinado terreno se disponen alrededor del mismo formando un círculo y una vez situadas todas las escopetas, cada cazador va avanzando lentamente de modo que la caza va siendo levantada y espantada de unos cazadores a otros. El principio básico de este estilo de caza es que los ojeadores son a la vez los cazadores.

En nuestro país, a este estilo de caza también se le llama “en caldero” ya que como hemos dicho, al final se trata de dejar toda la caza en el caldero formado por los cazadores para ir abatiéndola según van levantando.

Aunque usado para dar caza a liebres y perdices, es un método de caza no muy practicado en nuestro país. En nuestras latitudes se dan más los ojeos en línea o la simple caza en mano y la caza en círculo exige de un control muy estricto ya que es una caza muy mortífera y se puede tornar en una gran reducción de las poblaciones de caza menor.

Muy importante es conocer bien el terreno que queremos batir de esta manera siendo el entorno más favorable las grandes extensiones llanas donde la visibilidad será mejor y podremos ver a los compañeros a largas distancias y controlar mejor el avance. Para ello no está de más que un par de personas bien conocedoras del coto sean las que vayan dirigiendo la caza, quienes sitúen el centro del círculo a batir y quienes vayan marcando la velocidad del avance.

Obviamente la zona a cazar debe ser mucho más grande de lo que acostumbramos en una tradicional caza en mano u ojeo. Podemos hablar de 100 hectáreas como un buen número mínimo de mancha y en centro debe situarse en la zona donde se quiere concentrar la caza.

Preparando la jornada

Para preparar una jornada de este tipo de caza no hay nada como una amena charla con los compañeros de cuadrilla para decidir qué zona del coto batir y donde situar el centro del caldero. En el centro se puede colocar una bandera que sea alta y de color reflectante para que sea bien visible por los cazadores desde muy lejos y así no tener dudas en su avance e ir cerrando el círculo todos a la vez hacia el mismo punto que será el marcado por la bandera. No es necesario anclar la banderola en día anterior ya que como es enorme la distancia entre los cazadores al comienzo de la cacería cualquier persona puede encargarse de situar la bandera en el sitio acordado justo antes de empezar a avanzar y sin miedo a que la presencia de esta persona espante caza alguna ya que ya estarán situados los cazadores formando la circunferencia en torno a la bandera.

Una vez da comienzo el avance de los ojeadores-cazadores se debe tener en todo momento controlados a los compañeros de cacería para que cuando levante una pieza pueda ser disparada en cualquier dirección si poner en peligro a los otros cazadores con los perdigones disparados.

Usando a los perros

Cuando los ojeadores se encuentren relativamente cerca de la bandera donde van a cerrar el círculo se debe detener el avance. A unos 100 metros cada cazador debe hacer el alto (dirigidos por uno o dos líderes de cuadrilla) y es muy probable que quede mucha caza por salir en ese momento entre la bandera y los propios cazadores. En esa situación se pueden soltar unos cuantos perros que recorrerán esta zona levantándonos la caza y pudiendo disparar sin temor a que por estar muy cerca de los compañeros puedan ser heridos.

¿Qué escopeta y cartucho uso?

Como ya dijimos al principio, este tipo de caza se usa exclusivamente para la caza menor y principalmente para abatir perdices y liebres aunque también faisanes o conejos pueden ser los protagonistas de esta modalidad. Escopetas paralelas, semiautomáticas o superpuestas, queda a elección del cazador que arma usará siendo recomendable que use aquella con la que más experiencia tenga y más fácilmente le sea de encarar simplemente por motivos de seguridad.

En cuanto al perdigón dependerá de las piezas que vayamos a cazar. Si exclusivamente hay perdices y liebres cartuchos del 6 servirán perfectamente pero no estará de más llevar del 7 si los protagonistas van a ser los conejos. Esto queda a elección de caza cazador.

Seguridad

La seguridad es el principal factor a tener en cuenta para este tipo de caza. Los disparos pueden ir en dirección a nuestros compañeros así que debemos ser muy prudentes.

Es recomendable el uso de gafas protectoras ya que en caso de que algún perdigonazo lejano nos alcance al menos cuidaremos de nuestra vista. El simple gesto de ponernos las gafas además de su bajo coste puede evitar que nos quedemos ciegos.

Usar un chaleco y una gorra o sombrero reflectantes ayudarán a tener más presentes al resto de los cazadores. El arma debe estar descargada en todo momento hasta que dé comienzo el avance y batida de los cazadores. Una vez avanzando el seguro del arma debe ir puesto siempre. Es mejor entrenar un poco antes y acostumbrarse al instantáneo gesto de quitar el seguro que disparar fortuitamente a un compañero.

Lo mejor:

Una buena manera de controlar poblaciones excesivas de animales.

Caza divertida por las opciones de tiro que da.

Buen método de caza para compartir con los amigos, para grandes cuadrillas de cazadores.

Lo peor:

Es una caza muy mortífera.

Requiere de mucha visibilidad y solo se puede dar en zonas llanas y muy amplias.

Hay que ser extremadamente estricto con la seguridad. Requiere de buenos tiradores para no herir a los compañeros.