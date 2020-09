Decálogo para cazar la codorniz

Visita el cazadero . La caza no se reduce al momento del lance. El conocimiento de las querencias y comportamiento de las codornices es fundamental para saber dónde iniciar la búsqueda. Para ello, debemos conocer bien el cazadero y saber qué cultivos se han implantado, cuando se han cosechado etc. En definitiva, debemos obtener una información qué es básica para tener opciones de éxito. Hoy en día, muchos cazadores se dirigen el día de la apertura de la media veda al campo y se disponen a batir tierras de cereales sin preparación previa. En el caso de cotos repoblados a buen seguro que abatirán un buen número de codornices, pero en aquellos acotados que se nutren únicamente de la migración de la codorniz africana, saber dónde está el trigo, en qué tierras cantaban las codornices durante el celo o dónde buscan refugio al atardecer se hace casi indispensable.

Entrena a tu perro. Cómo hemos dicho la caza empieza días antes de la apertura con el análisis del terreno y la preparación previa. No es distinto para nuestro perro. Después de meses sin actividad cinegética no está de más alargar las salidas del can y entrenarle si no quieres verle desfondado y agotado al poco rato de llegar al cazadero.