Sanidad cede ante la presión y rebaja hasta 0,72 euros el precio máximo de las mascarillas quirúrgicas

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sanidad y en la que forman parte varios ministerios y comunidades autónomas, ha acordado rebajar un 25% el precio máximo de venta al público de las mascarillas quirúrgicas, que pasarán de costar 0,96 euros a 0,72 euros, según ha anunciado el Ministerio de Sanidad. El departamento que dirige Salvador Illa subraya que “el objetivo es que las personas puedan acceder en condiciones económicas no abusivas a este producto sanitario de protección de la salud”. La decisión se produce casi nueve meses después del estallido de la pandemia en España y de que la Unión Europea certificara que el Gobierno no necesitaba permisos para proceder a una rebaja del IVA que grava estos productos sanitarios, por lo que podría haberlo hecho si hubiera querido en marzo o en meses posteriores, lo que ha generado un aluvión de críticas contra el Gobierno. Sanidad, que no renuncia a mantener intervenido el mercado de las mascarillas quirúrgicas, ha cedido finalmente a la presión y explica en un comunicado que este precio, con IVA incluido (21%), y el impuesto de recargo equivalente, “se revisará con la periodicidad que la vigilancia de los precios de mercado requiera”. El pasado mes de abril, la Comisión acordó un precio máximo de venta al público de este tipo de protectores buconasales de 0,96 euros. Según el Ministerio, dicho órgano ha fijado el nuevo precio “después de revisar los precios de mercado actuales de las mascarillas quirúrgicas en España, tanto en grandes superficies como en oficinas de farmacia y venta online, con objeto de garantizar la libre competencia por debajo del precio máximo fijado”.