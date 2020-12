Llevar una mascarilla sin importar si es vieja no siempre es mejor que no llevar nada, así lo afirman los investigadores tras demostrar que una mascarilla quirúrgica usada, que llega a bajar a una filtración menor del 30%, es peor que ir sin ella, según publican en la revista ‘Physics of Fluids’.

A pesar de que se sabe ampliamente que usar una mascarilla ayudará a mitigar la propagación comunitaria de la Covid-19, se sabe menos sobre la eficacia específica de las mascarillas para reducir la carga viral en las vías respiratorias de los que los usan.

Investigadores de la Universidad de Massachusetts Lowell y la Universidad Bautista de California analizaron las máscaras quirúrgicas de tres capas, en los flujos de aire inspiratorios y los efectos de la máscara en la inhalación y deposición de partículas ambientales en las vías respiratorias superiores.

Descubrieron que, cuando son nuevas, estas máscaras pueden filtrar casi tres cuartas partes de las partículas diminutas que permanecen en el aire, principales responsables de las infecciones. Pero, cuando se usan más de una vez, filtran solo una cuarta parte de las minúsculas gotas.

“Es normal pensar que usar una mascarilla, sin importar si es nueva o vieja, siempre debería ser mejor que nada”, dijo el coautor, el Dr. Jinxiang Xi, profesor asociado de ingeniería biomédica en la UMass Lowell. “Nuestros resultados muestran que esta creencia solo es cierta para partículas de más de cinco micrómetros, pero no para partículas finas de menos de 2,5 micrómetros”.

El equipo de científicos dice que los hallazgos proporcionan evidencia de por qué se debe considerar la forma de la mascarilla al examinar su protección y diseñar nuevas máscaras.

Las mascarillas de tres capas se encuentran entre las más recomendadas por los profesionales de la salud para protegerse y proteger a otros de contraer la Covid-19. La capa interior está hecha de un material absorbente, las capas intermedias actúan como un filtro y la salida posterior está hecha de un material no absorbente.

Para el estudio, el equipo desarrolló un modelo informático de una persona que llevaba una máscara quirúrgica con pliegues. A continuación, observaron el comportamiento de los aerosoles, pequeñas gotas de líquido y partículas que pueden permanecer en el aire.

El modelo rastreó dónde aterrizaron los aerosoles en la mascarilla y la cara, y si llegaron a la nariz o los pulmones. La herramienta mostró que, cuando las personas usan máscaras, cambia la forma en que el aire fluye alrededor de la cara. Los investigadores encontraron que el aire no entra por la nariz y la boca en puntos específicos, sino a través de toda la superficie de la máscara a bajas velocidades.

A continuación, analizaron la eficiencia de filtración de las máscaras de tres capas. Descubrieron que, cuando son nuevas, pueden filtrar el 65 por ciento de las partículas pero, cuando se usan, pueden filtrar solo el 25 por ciento. Esto significa que una mascarilla, cuando es nueva, ofrece una buena protección, pero usarla varias veces puede ser peor que no usar ninguna.

Los investigadores creen que esto se debe a que los pliegues de la mascarilla quirúrgica afectan los patrones del flujo de aire y, cuando se usan una y otra vez, cambian de forma y su eficacia disminuye. Para futuras investigaciones, el equipo espera estudiar cómo las diferentes formas de máscara afectan la protección.

“Esperamos que las autoridades de salud pública fortalezcan las medidas preventivas actuales para frenar la transmisión de Covid-19, como elegir una mascarilla más eficaz, usarla adecuadamente para la máxima protección y evitar el uso de una mascarilla quirúrgica excesivamente usada o vencida”, dijo Xi.