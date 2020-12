Ocho enfermeras reciben una sobredosis de la vacuna antiCovid por error

En las instrucciones de uso lo dice bien claro: “Esta es una ampolla con varias dosis, cuyo contenido ha de ser diluido antes de su aplicación”. Además, en la versión alemana del fármaco, cada uno de los frascos contiene la inscripción “Después de diluido contiene cinco dosis”. La persona encargada de poner las vacunas a un grupo de siete enfermeras y un enfermero en la ciudad alemana de Stralsund, por lo visto, no leyó nada de esto e inyectó a todos ellos todo el contenido de la botellita, una dosis cinco veces superior a la necesaria y recomendada, todo ello según informaciones de la agencia alemana de noticias Dpa.

Lo cierto es que la dosis podría ser hasta seis veces mayor, ya que una portavoz del Ministerio de Sanidad alemán anunciaba hoy, en otro contexto, en el diario “Stuttgarter Zeitung” que con la ampolla de Pfizer y Biontec, en realidad, si los enfermeros son hábiles, se podría vacunar a seis personas, ya que en su contenido está calculado un mínimo margen de error a la hora de extraer e inyectar el líquido. Si se extraen e inyectan 3 milímetros exatos hay seis dosis en el preparado.

Cuatro de las ocho enfermeras, trabajadoras de una residencia para la tercera edad, presentan síntomas gripales y han sido ingresadas en observación en un hospital de la región, según explicaba a la prensa el gobernador del distrito de Pomerania Occidental-Rügen, Stefan Kerth. Según informaba dicho político del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), la farmacéutica asegura que en sus ensayos ha probado con dosis mayores a las que se aplican en la vacuna y no se observaron reacciones adversas. En función de la dosis puede aparecer enrojecimiento de la zona del pinchazo así como síntomas gripales.

Ahora bien, en los experimentos se llegó a administrar 100 microgramos y una dosis contiene 30.Con una dosis de 150 microgramos como la inyectada a las enfermeras no se ha experimentado hasta el momento y aún no se sabe cuáles serán los posibles efectos colaterales del fatal error. Fatal porque, si dichos efectos no llegan a ser negativos para los vacunados, sí lo son ya de hecho para las 32 personas que no se han podido vacunar debido al desperdicio de la preciada vacuna.

Y éste no ha sido, por desgracia, el único error en el que se han desaprovechado dosis de la nueva vacuna en Alemania. Un portavoz del distrito de Lichtenfels confirmaba hoy a la Dpa que no se utilizarán unas 1.000 dosis por haberse roto la cadena de frío el sábado, a pesar de que el fabricante comprobó la vacuna y aseguró que no había problemas por ese motivo y que el producto se encontraba intacto. Las vacunas se deberían haber comenzado a dispendiar en la región de Oberfranken este lunes.

Hasta finales de 2020 Biontech distribuirá 1,3 millones de dosis en Alemania, según una portavoz del Ministerio de Salud al diario “Bild”. En el primer cuatrimestre se recibirían unos 13 millones de dosis más, unas 670.000 dosis a la semana. Unos 200 millones de dosis del preparado de Biontech y Pfizer serán vendidos por toda la Unión hasta septiembre del año próximo, según un portavoz de la Comisión comunicaba a la agencia de noticias Reuters.