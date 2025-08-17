Van a un bar, piden entremeses… y lo que les traen, te dejará sin palabras

Un usuario de X, identificado como @XxRukenshinxX, compartió recientemente una experiencia gastronómica que ha generado una amplia reacción en redes sociales. Según su publicación, pidió un plato de entremeses valorado en casi 10 euros, esperando una selección variada de aperitivos. Lo que recibió fue, según la imagen difundida, una única loncha de queso, un pequeño trozo de embutido y una aceituna.

La publicación, acompañada por una fotografía del plato, acumuló más de 1.000 "me gusta" y decenas de comentarios en pocas horas. Varios usuarios expresaron su desconcierto y compartieron experiencias similares en distintos establecimientos.

“No es solo decepcionante, es casi una burla”, comentó uno de los internautas en respuesta al tweet. Otro usuario añadió: “Por ese precio, esperaba al menos algo que justificara el nombre de ‘entremeses’”.

El incidente se convirtió en viral, con numerosos comentarios que cuestionaban la proporción entre el precio y el contenido del plato