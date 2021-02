¿Mascarilla quirúrgica o FFP2? Cinco claves para entender las diferencias entre una y otra

Las mascarillas se han convertido en un elemento fundamental en el día a día de todas las personas desde que el pasado mes de mayo se impusiera su uso obligatorio en la vía pública y en espacios cerrados. Sin embargo, las dudas sobre los diferentes tipos de mascarillas y su eficacia, sobre todo en el caso de las quirúrgicas y las FFP2, siempre han estado presentes.

“Se trata de unos productos que sirven para proteger y que en estos momentos nos están salvando la vida. Por ello, es imprescindible ser precisos sobre el correcto uso y la eficacia de cada una de ellas, ya que son productos diferentes incluso desde el punto de vista de su regulación”, señala Eduardo Alonso, CEO de Safe Iberia, empresa española productora y distribuidora de mascarillas quirúrgicas, que también comercializa FFP2.

Ante esta situación, Safe Iberia ha elaborado este listado para aclarar las principales diferencias entre ambos tipos de mascarilla:

Tipología de producto

La principal diferencia radica en que la mascarilla FFP2 está catalogada como un Equipo de Protección Individual (EPI) y, por lo tanto, no se trata de un producto sanitario, mientras que la mascarilla quirúrgica sí lo es.

Licencias de fabricación

Es preciso subrayar que, detrás de un fabricante o importador de mascarillas quirúrgicas, debe haber siempre una licencia de fabricación o importación extendida por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), algo que no ocurre con las de tipo FFP2 porque no son un producto sanitario.

En este sentido, es conveniente destacar que el proceso de elaboración de las mascarillas quirúrgicas cuenta con una serie de protocolos muy estrictos que son auditados por un inspector que envía la propia AEMPS. Es decir, para poder fabricar e importar estas mascarillas, también es necesario tener contratado a un Director Técnico titulado que supervise todas las actuaciones frente a la AEMPS, algo que requiere un esfuerzo más en relación con la buena praxis de los procesos. Esto no ocurre con la producción de la FFP2 que, si bien es cierto que cuenta con una homologación de un organismo notificado para su fabricación e importación, también lo es que no existe ninguna intervención de la Agencia al no tratarse de un producto sanitario.

Tipo de filtración

La mascarilla quirúrgica, como producto sanitario, ha sido la utilizada siempre en quirófanos porque su función es la de proteger al otro debido a que sus pruebas de filtración están hechas de dentro hacia fuera. Sin embargo, las FFP2 protegen de las partículas externas ya que su filtración se realiza de fuera hacia dentro. En este caso, si todos los ciudadanos hicieran uso de la mascarilla quirúrgica se extremaría la seguridad y, junto con las demás medidas de prevención, se garantizaría la disminución de los contagios por el virus.

Diferentes usos

Las FFP2 han sido siempre las mascarillas utilizadas en el terreno profesional para los operarios cuyo trabajo les hace respirar partículas nocivas para la salud (como pintores) o las que se utilizan en hospitales o clínicas por ser lugares donde existe una alta concentración de patógenos o aerosoles peligrosos. Sin embargo, en los quirófanos y centros hospitalarios, médicos y clínicos se usan las quirúrgicas y, para el uso cotidiano y la población general, en la calle, escuelas u oficinas, entre otros lugares, también son las más recomendables, pues tienen una alta eficacia de filtrado (más del 99%) y permiten una mejor respiración. Estas mascarillas se fabrican con 3 capas de Tejido no tejido (TNT).

Limitación del precio

Como las mascarillas quirúrgicas han sido catalogadas como un producto sanitario de primera necesidad, el precio está regulado por el Ministerio de Sanidad a 0,62€ la unidad. En las FPP2, por el contrario, no es posible regular su precio y cada fabricante o distribuidor puede venderlas a la cantidad que estime oportuno.

Sean quirúrgicas o FFP2, lo que está claro es que las mascarillas se han convertido en un imprescindible. Por ello, hay que tener muy claro que su eficacia depende completamente del buen uso que hagamos de ellas. “No es momento de jugar con la salud de las personas ni de confundir con mensajes contradictorios a todos aquellos a los que queremos proteger. Es necesario aclarar conceptos y garantizar la protección y salud de toda la población, así como expulsar del mercado a todos aquellos productores oportunistas que no cumplen estrictamente con los protocolos de seguridad. En temas de salud, no todo vale”, insiste Alonso.