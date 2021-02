Margarita del Val avisa: “Implementar el pasaporte de inmunización es prematuro”

La directora del Laboratorio de Inmunología Viral del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, Margarita del Val, ha avisado de que implementar pasaportes de inmunización para personas vacunadas de la Covid-19 es “prematuro” porque aún no se sabe si la inyección garantiza que la persona no contagie la infección.

Así se ha pronunciado la viróloga durante el debate ‘El reto de la vacunación global’, organizado por la Fundación Alternativas. “El pasaporte de inmunización ya estaba inventado, es lo que se conoce como el certificado internacional de vacunación”, ha aclarado la experta, añadiendo que se trata de un documento que se emite con aquellas vacunas obligatorias, que precisamente lo son porque resultan “tan eficaces que garantizan que la persona vacunada ya no contagia, como es el caso de la vacuna de la fiebre amarilla”, ha detallado.

“Sabemos que para la persona vacunada frente a la Covid-19 hay un beneficio nítido, clarísimo y rotundo en la prevención de los síntomas graves, pero no sabemos si la inyección es eficaz en hacer segura a esa persona de cara a los demás”, ha aseverado, por lo que, tal y como ha reiterado, hasta no tener esta información no es recomendable aplicar esta medida, “sobre todo para hacer viajes, entrar en espectáculos e ir a hostelería”, ha asegurado.

Es por ello que ha insistido en la idea de que las vacunas no son esterilizantes, es decir, aunque protejan de los síntomas graves, si la persona se expone al virus, puede multiplicarlo en su interior e incluso desarrollar algún síntoma y contagiarlo. “Saber si una persona vacunada contagia o no determinará hasta qué punto estamos protegidos como sociedad, y permitirá ir levantando medidas o hacerlas más estrictas”. En este sentido, ha recordado que los vacunados “se van a convertir en personas asintomáticas, pero potencialmente contagiosas”, por lo que, de momento, es necesario mantener las mismas medidas de precaución.

Así las cosas, la experta también ha recordado que, pese a haber conseguido superar el reto de producir varias vacunas seguras y eficaces, también hay que conseguir “el reto de la campaña de vacunación”. Para ejemplificarlo a nivel local, del Val ha recordado que en España se vacunan a alrededor de 400.000 bebés cada año, “por lo que inmunizar a toda la población española son 100 veces más con los mismos recursos, lo que supone un reto descomunal”.