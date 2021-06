20:50 h El número de hospitalizados por covid-19 en Francia se estabiliza El número de pacientes hospitalizados en Francia se mantuvo estable en las últimas 24 horas, y hay 14.525 personas ingresadas, siete menos que ayer, de las que 2.527 están en ucis, dos más que ayer, según cifras de las autoridades sanitarias. En el último día se contabilizaron 5.070 nuevos positivos, con lo que el total de contagiados desde marzo de 2020 asciende a 5,7 millones en Francia.

20:20 h Las vacunas no contienen grafeno ni generan magnetismo Las vacunas contra la Covid-19 autorizadas en la Unión Europea y, por tanto, en España, no contienen grafeno ni generan magnetismo en la zona del pinchazo, en contra de lo que afirma un video viral en Internet y que es un bulo. Un vídeo viral afirma con la supuesta voz del médico genetista Luis Marcelo Martínez que algunas de las vacunas contra el coronavirus generan “actividad magnética entre las 12 y las 24 horas y que luego difunde al resto del organismo”. También dice que el grafeno podría ser la causa del supuesto magnetismo que generan las vacunas contra el coronavirus.

20:00 h El 81% de los españoles pasará sus vacaciones en territorio nacional por la pandemia El 81% de los españoles pasará sus vacaciones en territorio nacional, el 18% prevé combinar destinos nacionales con alguna escapada al extranjero, y el 2% restante está decidido a pasar sus días exclusivamente fuera del país. Así lo revela una encuesta realizada por Ipsos a partir de preguntas a los miembros de su comunidad What&Why, donde todos ellos expresaron su intención de ir de vacaciones este verano después un anómalo 2020 por la pandemia de Covid. A pesar de las ganas, el estudio revela indecisión: 2 de cada 3 admitió que aún no las tiene reservadas y, de ellos, el 52%declaró que prefiere esperar a ver cómo evoluciona la pandemia para asegurarse que todo está más controlado y tranquilo.

19:40 Sanidad no comunica fallecimientos por covid-19 en Galicia por segunda jornada consecutiva La Consellería de Sanidade no ha comunicado el fallecimiento de ninguna persona diagnosticada de Covid-19 en Galicia este domingo, lo que ha supuesto que esta haya sido la segunda jornada consecutiva sin notificarse nuevas muertes. De este modo, el número de víctimas mortales contabilizadas en la Comunidad gallega desde el inicio de la pandemia se mantiene en 2.426 tras confirmarse este viernes los dos últimos óbitos.



19:05 h Importante descenso de los casos en Navarra Navarra registró ayer sábado 37 nuevos casos positivos de Covid-19 después de realizar un total de 1.078 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 3,4%. Así, en la Comunidad foral se han detectado desde que comenzó la pandemia 62.421 casos, según los datos aportados por el Gobierno de Navarra.

18:35 h Italia suma 51 muertos por COVID-19 y se acerca a 13 millones de inmunizados Italia ha sumado 2.275 nuevos casos de contagios de coronavirus y 51 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras que ya tiene a casi 13 millones de personas inmunizadas con la pauta completa de las vacuna contra la COVID-19, informó hoy el Ministerio italiano de Sanidad. Con estas cifras, Italia acumula 4.232.428 casos de infecciones totales desde que comenzó la emergencia nacional en febrero del 2020, de los que 126.523 han fallecido.

18:10 h Precintado un local en Barcelona por exceso de aforo y falta normas seguridad La Guardia Urbana de Barcelona ha precintado la pasada noche un local ubicado en el distrito del Eixample de Barcelona por exceso de aforo e incumplimiento de diversas normas de seguridad, entre otras infracciones graves. Fuentes municipales han explicado a EFE que, tras las quejas de los vecinos de la zona, agentes de la Urbana se personaron en el local, donde contabilizaron 185 personas cuando el aforo previsto es de 69 si bien, con las actuales restricciones por el coronavirus, se había reducido a 49.

17:40 h Madrid notifica 409 casos nuevos, 123 de las últimas 24 horas, y 3 fallecidos más La Comunidad de Madrid ha notificado 409 casos nuevos de coronavirus, de los que 123 corresponden a las últimas 24 horas, y 3 fallecidos más en los hospitales, según el informe de la situación epidemiológica de este domingo, con datos a cierre del día anterior. En la jornada del sábado se notificaron 759 casos nuevos de coronavirus, 559 correspondieron a las últimas 24 horas, y 9 fallecidos más en los hospitales. El número de hospitalizados se sitúa en 693 en planta --9 más respecto al día precedente- y 294 en UCI, cuatro mas.

17:30 h Cuba suma 1.087 nuevos casos de covid-19 y nueve fallecidos Cuba sumó este domingo 1.087 nuevos casos de covid-19 y nueve decesos, con lo que acumula 148.918 positivos y 1.012 muertes desde marzo de 2020, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap). De los nuevos contagios detectados, 1.055 son autóctonos y 32 importados, en su mayoría de Rusia (26). En los hospitales y centros de aislamiento cubanos permanecen ingresadas 26.007 personas: 5.901 casos activos -54 en estado crítico y 119 graves-, 3.926 con síntomas sospechosos de la enfermedad y 16.180 en vigilancia.

17:10 h La variante detectada en la India es un 40 % más contagiosa La variante Delta del coronavirus, detectada en la India, es un 40 % más contagiosa que la británica, lo que puede dificultar el levantamiento de todas las restricciones previsto para el día 21, dijo este domingo el ministro británico de Sanidad, Matt Hancock. "Es más difícil lidiar con este virus con la nueva variante Delta. Pero, lo crucial, es que después de dos dosis de una vacuna, estamos seguros de que tienes la misma protección que la que tenías con la antigua variante", dijo Hancock a la cadena Sky. “La buena noticia es que la vacuna aún es efectiva. Todo el mundo tiene que recibir la segunda dosis porque, solo con la primera, no es tan efectiva”, agregó.

16:40 h Los casos diarios en Extremadura se desploman hasta los 27 La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en las últimas 24 horas 27 casos positivos de Covid-19 confirmados, lo cual supone un importante descenso frente a los 63 notificados el sábado. Además, no se ha producido ningún fallecimiento, con lo que la cifra total de víctimas se mantiene en 1.766 desde el inicio de la pandemia, mientras que aumentan en tres las personas hospitalizadas, hasta las 26, mientras que en las UCI continúan seis pacientes.

15:50 h Caen un 13% las sanciones de Policía Nacional por incumplir normas anticovid La Policía Nacional ha interpuesto durante el fin de semana, el primero del mes de junio y el último con limitaciones a la movilidad nocturna, 1.111 propuestas de sanción relacionadas con incumplimientos de la normativa covid, alrededor de un 13 % menos que el pasado fin de semana. En concreto, en el tramo viernes/sábado noche se contabilizaron 589 actas, frente a las 574 del pasado fin de semana, y en el tramo del sábado/domingo noche 522, frente a las 707 de la semana anterior.

15:20 h Castilla y León registra 111 nuevos casos, nueve altas y tres fallecidos Castilla y León suma este domingo 111 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que sitúa el global en 236.649, así como un total de 30.225 altas médicas, de ellas nueve nuevas, y tres fallecidos, según los datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press. Los fallecimientos en hospitales ascienden así a en 5.765, después de que se haya registrado tres nuevas defunción en estos centros, mientras que los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 248 --30 menos que en la jornada anterior-- y los casos positivos a ellos vinculados, 1.411 --211 más--.

14:45 h

La Eurocámara retoma sus plenos en Estrasburgo tras la pandemia

El Parlamento Europeo retoma este lunes sus sesiones plenarias en Estrasburgo (Francia) tras quince meses de paralización de los viajes mensuales debido a la pandemia de coronavirus, aunque se espera una participación mucho más baja de lo habitual y el pleno se desarrollará de forma híbrida, con muchas intervenciones desde Bruselas. El pleno que comenzará este lunes a las 17.00 horas en el hemiciclo de Estrasburgo es el primero en la ciudad francesa desde febrero de 2020, ya que el siguiente fue cancelado por el comienzo de la pandemia.

14:15 h Revilla lamenta la falta de unanimidad y cree que todas las CCAA deberían “obedecer” las normas El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cree que todas las comunidades autónomas deberían estar "obedeciendo" las nuevas normas contra el coronavirus aprobadas esta semana en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre el Ministerio de Sanidad y la mayoría de los consejeros del ramo -seis votaron en contra-. "Debiéramos de estar todos obedeciendo lo que hizo el Consejo Interterritorial, que es donde están los expertos y donde hacen una evaluación de la pandemia, y seguirlo", ha considerado este domingo el jefe del Ejecutivo PRC-PSOE, que ha lamentado se esté "utilizando mucho la política" para un asunto como la lucha contra el Covid que no tendría que ser objeto de "discusión política, sino sanitaria".

13:30 h

Castilla y León: Finaliza la semana con tres fallecidos y 111 nuevos casos

13.15 h

13:00 h Descenso de 46 hospitalizados en Andalucía el último día El número de ingresados por la covid19 en los hospitales andaluces ha descendido en 46 en el último día y se sitúa en 711, de los que 178 están en las UCI, cinco menos que ayer sábado, según datos de la Consejería de Salud. Por provincias estos ingresos se reparten en Almería 19 hospitalizaciones, de las que 6 están en la UCI; en Cádiz 66, 17 en UCI; en Córdoba 69, 20 en UCI; en Granada 107, 37 en UCI; en Huelva 54, 6 en UCI; en Jaén 95, 21 en UCI; en Málaga 98, 17 en UCI; y en Sevilla hay 203, de las que 54 están en la UCI. De este modo han bajado los ingresos hospitalarios por coronavirus en todas las provincias menos en la de Huelva, donde se han incrementado en uno.

12:45 h Un italiano de cada cinco estará este lunes en área de bajo riesgo por pandemia Un italiano de cada cinco estará mañana en la llamada “zona blanca”, donde las restricciones por la pandemia son mínimas por el bajo nivel de contagios, no hay toque de queda y se permite la apertura de actividades como piscinas cubiertas o salas recreativas, según los planes gubermantales. Un total de 11,6 millones de personas, el equivalente al 20 % de la población, estará mañana en regiones con apenas restricciones. Pasan a "zona blanca" los Abruzos (centro), Liguria (norte), Veneto (norte) y Umbría (centro) y se unen a la isla de Cerdeña, a Molise (sur) y a Friuli-Venecia Julia (norte), que ya entraron hace una semana. Para pasar a ser "zona blanca" una región debe registrar menos de 50 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes durante tres semanas consecutivas.

12:30 h

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray, ha considerado este domingo “posible y probable” que los alumnos no tengan que llevar la mascarilla en clase a partir del próximo curso, si la situación del coronavirus lo permite. En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha dicho que está convencido de que esta medida de prevención no será necesaria, lo que considera una buena noticia: “Por motivos pedagógicos, no nos gustan las mascarillas”.

12:00 h

11:30 h

Una mujer ha dado a luz a un bebé sano tras permanecer 24 días ingresada por Covid en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital comarcal de Vinaròs (Castellón) durante el embarazo, coincidiendo con la tercera ola de la pandemia. Esta semana, Fátima, ya recuperada de esta enfermedad, ha dado a luz a Almás, según ha informado el Departamento de Salud de Vinaròs en un comunicado.

La paciente ha mostrado su agradecimiento al equipo de profesionales del Departament de Salut de Vinaròs y especialmente a los servicios de Ginecología y Obstetricia y a la Unidad de Cuidados Intensivos por su “implicación y humanidad” en la asistencia recibida desde su positivo en Covid-19 y posterior hospitalización, hasta el nacimiento de su hijo.

11:00 h Japón acepta donaciones de sangre de personas vacunadas contra la Covid-19 La Cruz Roja japonesa ha confirmado que las personas que hayan recibido una vacuna de ARN o ARN mensajero contra la Covid-19 pueden donar sangre transcurridas 48 horas, corrigiendo así lo publicado en un medio digital. “La Cruz Roja japonesa no acepta donaciones de sangre de vacunados contra el Covid”. Esto afirma el titular de un contenido de ‘El Diestro’ publicado el pasado 21 de mayo pero desde la Cruz Roja japonesa explican que las personas que hayan recibido una vacuna de ARN o ARN mensajero sí pueden donar sangre transcurridas 48 horas. Y apuntan que otras vacunas distintas a las de ARN están siendo evaluadas por las autoridades del país. En España, según indican desde el Ministerio de Sanidad, las personas vacunadas contra la Covid-19 sí pueden donar sangre.

10:30 h Intensivistas: La pandemia ha evidenciado la necesidad de ampliar las UCI La pandemia de coronavirus ha evidenciado la necesidad de que los hospitales españoles amplíen las camas y el personal intensivista en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), en las que actualmente siguen ingresados alrededor de 1.500 pacientes con covid. Así lo asegura en una entrevista con EFE Álvaro Castellanos, nuevo presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias (Semicyuc), quien aboga por impulsar los “servicios extendidos” en cuidados intensivos para hacer un seguimiento de los pacientes durante el proceso de hospitalización. Advierte de que aún hay unos 1.500 pacientes en las UCI españolas y existe la “incertidumbre” de las nuevas mutaciones del virus, aunque subraya que, de momento, parece que quedan cubiertas con las vacunas de las que disponemos.

10:00 h La incidencia de covid sigue bajando en Alemania, con 2.440 positivos en un día La incidencia acumulada en siete días sigue cayendo en Alemania, hasta 24,7 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes, frente a 26,3 ayer y 35,2 hace una semana. Las autoridades sanitarias notificaron 2.440 nuevos contagios en un día y 74 muertos con o por covid-19, frente a 3.852 nuevos positivos y 56 decesos el domingo pasado, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada. El factor semanal de reproducción está en 0,84, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 84 personas.

09:30 h Importante descenso de casos en Navarra con 38 el último día y una positividad del 3,5% Navarra registró ayer sábado 38 nuevos casos positivos de Covid-19, lo que representa un importante descenso respecto a los 72 contagios detectados la jornada anterior. En el día de ayer se realizaron un total de 1.078 pruebas, entre PCR y test de antígenos, lo que arroja una tasa de positividad del 3,5%, según los datos provisionales del Gobierno de Navarra. A lo largo de la semana se han detectado en la Comunidad foral 65 casos el lunes (3,2%), 88 el martes (3,8%), 67 el miércoles (3,1%), 58 el jueves (3,3%), 72 el viernes (4,1%) y los 38 de este sábado.

09:00 h

08:45 h

Brasil supera 472.000 muertes y se acerca a 17 millones de casos de covid-19

Brasil registró este sábado otras 1.689 muertes por coronavirus, con lo que el total llega ahora a 472.531, cuando el país se prepara para afrontar una nueva ola de la pandemia, según han reconocido algunas autoridades. Según el Ministerio de Salud, este sábado se comprobaron otros 66.017 casos de covid-19, con lo cual el número de contagios acumulados ha llegado a 16.907.425.

Asimismo, casi 1,2 millones de personas están bajo observación, lo cual indica que la pandemia continúa fuera de control y, según muchos especialistas, se agravará en las próximas semanas.

08:30 h

08:15 h Trump reaparece en un mitin y exige aranceles del 100% y 8.200 millones de euros a China por la COVID El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha reaparecido este sábado en una convención del Partido Republicano en Carolina del Norte, y ha aprovechado para exigir aranceles del cien por cien, la cancelación de la deuda y 10.000 millones de dólares (unos 8.200 millones de euros) en reparaciones por la COVID-19. Trump ha regresado al panorama político de Estados Unidos con un discurso durante la convención republicana en el que ha reivindicado sus logros al frente de la nación, ha quitado valor a las decisiones del actual presidente Joe Biden, y ha repetido las afirmaciones falsas sobre el “engaño” de las elecciones de 2020, según recoge la cadena de televisión CBS.



08:00 h

07:45 h Johnson pedirá en el G7 el compromiso de que la población mundial esté vacunada en 2022 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, pedirá en la cumbre del G7, que se celebrará en Cornualles, el compromiso global de que toda la población mundial esté vacunada contra la COVID-19 a finales del año 2022. El primer ministro instará a los líderes mundiales a que acuerden un plan para poner así fin a la pandemia y garantizar que todas las personas tengan acceso a ser inmunizadas en un periodo máximo de 18 meses, informa el diario británico ‘Daily Mail’. Este encuentro, que arrancará el viernes, ha sido catalogado por Johnson como “histórico”, y será también la primera visita al extranjero por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde que asumiera el cargo en enero de 2021.