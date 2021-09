Donación de semen: requisitos para ser donante, cuánto se paga y cómo es el proceso

Aproximadamente una de cada seis parejas españolas tiene un problema de fertilidad. Aunque las causas que provocan esterilidad pueden ser muy variadas, en un 40 por ciento de los casos tienen origen masculino.

La calidad del semen está empeorando, y cada vez más, en los países desarrollados De hecho, en los últimos diez años, el esperma de los españoles ha disminuido su calidad un 2% cada año.

Ésta es una de las razones por las que, a pesar de los avances en las técnicas de reproducción asistida, que permiten conseguir descendencia incluso en varones con semen de muy baja calidad, todavía hay casos en los que es necesario recurrir a la opción de utilizar semen de donante.

La donación de semen es una actividad legal que se regula mediante un contrato entre el donante y la clínica de reproducción asistida. Como en cualquier donación en España, la legislación de nuestro país exige que la donación sea siempre anónima. Ello quiere decir que las clínicas de reproducción asistida y los bancos de semen deben garantizar la confidencialidad de la identidad de los donantes.

Para poder entrar a formar parte de un programa de donación de semen, el candidato a donante debe cumplir una serie de requisitos que suelen ser bastantes estrictos, por lo que el número de candidatos descartados es muy alto. Se calcula que sólo uno de cada diez donantes de semen son seleccionados, lo que significa que, aunque este dato varía dependiendo de la clínica, cerca del 90% de los hombres son rechazados para ser donantes, informa la web Reproducción Asistida.org.

¿Quién puede ser donante de semen?

El candidato a donante necesita tener un semen de calidad muy alta. Esto significa que debe presentar una alta concentración de espermatozoides, y que estos tengan muy buena movilidad y morfología.

Además, hay que tener en cuenta que el semen se va a congelar y descongelar, y este proceso hace que se pierda un alto porcentaje de espermatozoides móviles, por lo que es imprescindible que la vitalidad, la movilidad y la concentración esté muy por encima de los valores medios de la población fértil.

Aparte de presentar una buena calidad de semen, hay otros requisitos que debe cumplir el candidato para ser admitido en un programa de donación:

- Ser mayor de 18 años. aunque legalmente la edad límite para donar semen es 50 años, las clínicas de reproducción han llegado a un acuerdo, y sólo aceptan donantes entre los 18 y 35 años.

- Tener una buena salud física: los candidatos son sometidos a exámenes médicos para descartar posibles enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas que pudieran ser transmitidas.

- Estar en una buena condición psíquica.

. Muchas clínicas establecen que la persona no podrá ser adoptada porque no dispondrían de datos o antecedentes familiares.

¿Cómo es el proceso?

Los candidatos acuden al banco de semen para una primera cita informativa, donde reciben información de cómo funciona todo el proceso. Además, la clínica le realizará algunas preguntas sobre su historia clínica familiar y personal.

Si el candidato está de acuerdo con los requisitos, se programan dos analíticas de semen para confirmar que la calidad es suficiente para ser donante, señala a Infosalus uno de los portavoces de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), el doctor Miguel Ruiz.

Posteriormente, se realiza un historial médico completo y una exploración, así como una valoración psicológica, y se procede a la valoración analítica y genética.

Una vez admitido como donante, éste aporta una serie de muestras al banco de semen, que las mantendrá congeladas hasta que repita de nuevo la batería de pruebas analíticas al donante. Sólo entonces se podrán utilizar estas muestras para tratar a las pacientes que lo necesiten. Esto se hace para confirmar el estado de salud del donante antes y después de la donación, y para minimizar de esta manera cualquier riesgo, aclara el experto.

El proceso de donación dura entre 3 y 9 meses, dependiendo del centro, aunque lo habitual es que dure unos 6 meses. Semanalmente se debe depositar una muestra, por lo que el donante deberá convenir los días y horas en los que puede acudir al centro para ello.

¿Cuánto pagan por donar semen?

Es importante entender que no se paga por el semen: no es una venta de gametos, ya que sería ilegal. El donante de semen recibirá una compensación tal y como establece la Ley española para cubrir posibles molestias, desplazamientos o gastos asociados a la donación de semen. Esta cantidad depende de cada clínica y suele oscilar entre los 30 y los 50 eros por donación. Lo habitual son 25 donaciones, por lo que durante todo el proceso se podrían obtener unos 1.200 euros.

Según la normativa vigente –Artículo 5.3 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de Reproducción Humana Asistida-: “La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar sólo podrá compensar estrictamente las molestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación y no podrá suponer incentivo económico para ésta. Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de centros autorizados que incentive la donación de células y tejidos humanos deberá respetar el carácter altruista de aquélla, no pudiendo, en ningún caso, alentar la donación mediante la oferta de compensaciones o beneficios económicos. El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, fijará periódicamente las condiciones básicas que garanticen el respeto al carácter gratuito de la donación.”

¿Cuántas veces se puede donar?

El número de donaciones varía en función del proceso, que puede ser de 15 a 25 veces. Esto se debe a que la donación es de un único ciclo y el donante se compromete a entregar una muestra de esperma durante un tiempo determinado.

Actualmente, la Ley de Reproducción Asistida establece que el número máximo de hijos nacidos en España a partir de un mismo donante no debe ser mayor de 6. Este límite pretende evitar que en una misma población haya muchos hijos de un mismo donante. De esta forma se reduce la posibilidad de consanguinidad y por lo tanto de problemas genéticos en una población.

Recomendaciones antes de la donación

La Sociedad Española de Fertilidad recomienda una vida y alimentación saludables, así como una abstinencia sexual previa a la donación, de entre tres y cinco días, así como evitar hábitos como el tabaco, la ingesta de alcohol, de café en exceso, y por supuesto evitar el consumo de drogas