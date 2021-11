Estos son los 6 errores más comunes al ponerse el cinturón de seguridad según la DGT

Un cinturón de seguridad es un arnés diseñado para sujetar y mantener en su asiento a un ocupante de un vehículo si ocurre un accidente. Estos cinturones comenzaron a utilizarse en aeronaves en la década de 1930 y su uso en automóviles es actualmente obligatorio en la mayoría de países. El cinturón de seguridad está considerado como el sistema de seguridad pasiva más efectivo jamás inventado. El objetivo de estos cinturones es minimizar las heridas en una colisión y otros accidentes, impidiendo que el pasajero se golpee con los elementos duros del interior o contra las personas en la fila de asientos anterior o que sea arrojado fuera del vehículo. Asimismo, reduce en un 50% el riesgo de fallecimiento y en un 75% las posibilidades de sufrir lesiones graves, siendo obligatorio en todo tipo de vías y trayectos, sean largos o cortos, y por todos los ocupantes del vehículo.

El #cinturón de seguridad es el freno del cuerpo en caso de impacto.



Reduce un 50% el riesgo de fallecimiento y alrededor del 75% las lesiones. Y forma conjunto con #airbag y #reposacabezas.



¡ÚSALO SIEMPRE!



👉 https://t.co/Ou67VyoQ5I #ÁtateALavida pic.twitter.com/DNnXADNsF7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 8, 2021

Por otra parte, no llevarlo abrochado esta tipificado en el código de circulación como una sanción grave, y no solo conlleva una multa económica, de 200 euros, sino que también supone la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. Pese a que lleva más de seis décadas con nosotros, no todos los usuarios saben cómo llevarlo correctamente. Es por ello que la DGT ha recordado los 6 errores más comunes a la hora de utilizarlo.

Consejos de utilización

El uso del #cinturón salva vidas todos los días.



Quizá sea la tuya o la de alguno de los tuyos.



No lo pongas por encima del abdomen, ni retorcido, ni con holguras, y mejor sin prendas de abrigo.https://t.co/uAM1YlwvFv pic.twitter.com/4RrlX9v7kS — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 8, 2021

No retorcerlo. Una vez abrochado debemos comprobar que no esté enganchado o enrollado en alguna parte de su recorrido. Sin holguras. Una vez que las correas están en su lugar, se recomienda tirar de ellas en diagonal hacia arriba para evitar que se aflojen. Después de un accidente. Cambie su cinturón cuando sufra un siniestro, porque el mismo tejido perderá su efecto. Posición del asiento correcta. Debemos colocar el asiento casi en ángulo recto, controlando la inclinación. No usar ropa voluminosa. Es mejor no llevar abrigo y no colocar nada debajo del cinturón, como cojines o almohadas. Colocarlo correctamente. La banda diagonal debe pasar por el centro de la clavícula (entre el hombro y el cuello) y la horizontal por debajo del abdomen.

Para las mujeres embarazadas, el uso adecuado de los cinturones de seguridad puede reducir el riesgo de muerte y lesiones tanto para ellas como para el feto. Por un lado, la banda horizontal debe colocarse debajo del abdomen para asegurar que esté cerca del hueso de la cadera y no se eleve hacia el abdomen. La correa diagonal debe ajustarse cómodamente a los hombros y el esternón. Por otra parte, la OCU alerta también que no es aconsejable usar alzadores para niños en el coche por los peligros de los protectores de la hebilla del arnés, los cinturones dobles, los extensores y los sistemas de guiado del cinturón de adulto.

Excepciones a su uso

Quienes estén exentos de utilizar #cinturón por razones médicas/discapacidad deberán mostrar certificado que lo acredite cuando lo requiera un agente de tráfico.



El #cinturón reduce 50% el riesgo de muerte y 75% el de lesiones graves.



👉 https://t.co/Jfh2yZzsdZ#ÁtateALaVida pic.twitter.com/wEaixhHR4M — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) November 10, 2021

Como norma general, están exentos de utilizar el cinturón en todas las vías los conductores cuando realicen la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento y aquellos que certifiquen por razones médicas graves o discapacidad que les exima de utilizarlo. También, y solo en vías urbanas, los conductores de taxi cuando estén de servicio. Estos, y solo en ciudad, podrán transportar a personas con una estatura inferior a 135 centímetros sin utilizar un sistema de retención homologado. Eso sí, siempre que ocupen los asientos traseros del vehículo.

Igualmente están exentos, los transportistas cuando realicen sucesivas operaciones de carga y descarga en lugares próximos; los conductores y los pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia y las personas que acompañen a un alumno durante el aprendizaje de la conducción o durante las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos del automóvil.