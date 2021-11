Provida se concentrarán mañana en Madrid contra la ley de eutanasia y los “ataques” a la objeción al aborto

La Plataforma Cada Vida Importa ha convocado una concentración este domingo 28 de noviembre en Madrid para “defender la vida de todos en cualquier circunstancia” y protestar contra la ley de eutanasia, los “ataques” a la objeción de conciencia de los médicos al aborto y contra las penas de cárcel para los provida que se concentran a las puertas de las clínicas especializadas en abortos. La concentración, organizada por el Foro Español de la Familia, Fundación +Vida, Provida España y la Fundación Más futuro-Rescatadores Juan Pablo II, tendrá lugar el próximo domingo a las 12:00 horas en la Puerta de Alcalá, y prevén la asistencia de “miles” de personas.

“Estamos obligados moralmente. Si no hablamos ahora, ¿cuándo? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién?”, planteó el presidente del Foro Español de la Familia, Ignacio García Juliá, el pasado martes en rueda de prensa. En particular, los organizadores han puesto de manifiesto que, en el último año, han sido testigos de la Ley de eutanasia, de “nuevos ataques” a la objeción de conciencia de los médicos y de una nueva reforma del Código Penal “que criminaliza a quien dedica su tiempo a ayudar a las mujeres embarazadas que barajan el aborto como única salida a problemas para los que no se les ofrece solución alguna”. “Nuestra experiencia es que nadie queda indiferente cuando se toca este tema. Es importante mostrar la verdad, porque la verdad y el bien en sí, tienen un valor impresionante. La cultura de la vida es muy fuerte, esto es imparable”, indicó la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida en España, Alicia Latorre.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Más Futuro-Rescatadores Juan Pablo II, Marta Velarde, explicó que, en el acto, las protagonistas van a ser las mujeres, los enfermos y los médicos. “¿Por qué no se deja hablar a las mujeres que han abortado? Queremos que la sociedad vea que estas nuevas leyes, reformas, dejadez y ataques están dañando a nuestras familias”, ha señalado. Además, el presidente de la Fundación +Vida, Álvaro Ortega, destacó que “el derecho a la vida es el principal derecho de todo ser humano y es ahí donde hay que estar” y señaló que “se está despertando un gran clamor entre los jóvenes”. El acto culminará con “un minuto de silencio por todas las víctimas del aborto y de la eutanasia seguido de una ovación por todas las personas asistentes”.

Entre las entidades adheridas a la concentración se encuentran: la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, la Federación Europea One of Us, Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), Fundación Jérôme Lejeune, Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Asociación en Defensa de la Vida Humana (ADEVIDA), Asociación de Investigadores y Profesionales por la Vida (CÍVICA), Fundación Educatio Servanda, 40 días por la vida, Asociación española de Farmacéuticos Católicos o la Fundación Villacisneros. Asimismo, se han sumado: AESVIDA, Fundación Valores y Sociedad, Asociación Deportistas por la Vida y la Familia, E-Cristian, Cristianos en Democracia, Asociación de Ayuda a la Madre y al Bebé (AMABE), AYUVI, Asociación Voz Postaborto, Plataforma por la Familia Catalunya-ONU, Asociación Cinemanet, ANDEVI, ACEB-Associació Catalana d’Estudis Bioètics y PROVIDA Alicante, Alcalá de Henares, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Castellón, Gijón, Santander, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Guadix, Sevilla y Torrejón de Ardoz.